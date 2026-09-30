Destruyen laboratorio del Clan del Golfo con 649 kilos de cocaína en el norte del Valle del Cauca

Destruyen laboratorio del Clan del Golfo con 649 kilos de cocaína en el norte del Valle. Foto: Policía.

Un laboratorio destinado al procesamiento de clorhidrato de cocaína, que según las autoridades pertenecería al Clan del Golfo, fue ubicado y destruido de manera controlada en zona rural de Argelia, norte del Valle.

La operación se desarrolló en la vereda Maracaibo, donde fueron encontrados 649 kilos de clorhidrato de cocaína, de los cuales 219 kilos estaban en estado sólido y 430 galones en estado líquido.

De acuerdo con el reporte militar, la droga tendría en el mercado un valor superior a 1.900 millones de pesos, lo que representa una afectación a las finanzas de la estructura armada a la que las autoridades atribuyen el laboratorio.

En el lugar también fueron hallados y destruidos 660 galones de acetona, 150 galones de ácido sulfúrico, 450 galones de hidrocarburos, 225 kilos de carbonatos y bicarbonatos y 50 kilos de carbón activado, sustancias utilizadas en el procesamiento del estupefaciente.

La operación permitió además destruir un refinador, siete hornos microondas, dos prensas hidráulicas, un tanque plástico con capacidad para 1.000 litros, ocho canecas metálicas de 55 galones y 18 canecas plásticas utilizadas para mezclas y transporte.

“Mediante operaciones de inteligencia, tropas del Batallón Vencedores y la Policía Nacional llegaron hasta el predio ubicado en dicha vereda como parte de las acciones ofensivas contra las economías ilícitas”, puntualizó el general Gabriel Andrés Majé, comandante de la Tercera Brigada del Ejército Nacional.