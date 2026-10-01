“La situación está muy grave”: obispo de la Diócesis de Istmina-Tadó tras ataques del ELN en Chocó

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Monseñor Mario de Jesús Álvarez Gómez, obispo de la Diócesis de Istmina-Tadó, habla sobre la actual situación que se vive en el departamento del Chocó

Monseñor Mario de Jesús Álvarez Gómez, obispo de la Diócesis de Istmina-Tadó, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y se refirió sobre la actual situación que se vive en el departamento del Chocó, tras los recientes ataques por parte del ELN en los últimos días.

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