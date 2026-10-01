“La situación está muy grave”: obispo de la Diócesis de Istmina-Tadó tras ataques del ELN en Chocó
El obispo de la Diócesis de Istmina-Tadó, monseñor Mario de Jesús Álvarez Gómez, contó cómo se encuentra el departamento luego de los hechos de violencia en los últimos días.
Monseñor Mario de Jesús Álvarez Gómez, obispo de la Diócesis de Istmina-Tadó, habla sobre la actual situación que se vive en el departamento del Chocó
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Monseñor Mario de Jesús Álvarez Gómez, obispo de la Diócesis de Istmina-Tadó, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y se refirió sobre la actual situación que se vive en el departamento del Chocó, tras los recientes ataques por parte del ELN en los últimos días.
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Cristian Contreras
Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...