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¿Qué cambios trae propuesta del Gobierno sobre la protesta en Colombia? Exmagistrado lo explica

Carlos Bernal, abogado, PhD en filosofía de la Universidad de La Florida y exmagistrado de la Corte Constitucional, estuvo en 6AM W para hablar acerca de la propuesta del Gobierno de Abelardo de la Espriella de regular e impartir nuevas reglas para la protesta social.

¿Qué herramientas tienen hoy las autoridades para desbloquear una vía?

Explicó que tanto la Convención América sobre Derechos Humanos como la Constitución Protegen la libertad de expresión y la protesta como una manifestación de ello. No obstante, aclaró que los derechos de una persona llegan hasta donde comienzan los de otra.

“Esto no es algo particular del derecho colombiano, sino que en varios países existen que las autoridades tienen competencias para regular el modo, tiempo y lugar de las protestas”, indicó.

Cambios en la propuesta del Gobierno

Cuando hay una situación de protesta prolongada hay una fase de negociación, pero el decreto hace que ese periodo no deje de lado el accionar de la fuerza pública.

¿Existe posibilidad de establecer un punto para que Policía actúe?

La fuerza pública tiene competencias para actuar, lo que pasa es que en el pasado no la han ejercido como deberían. En este nuevo decreto hay cosas interesantes:

Cuando hay una situación de protesta prolongada hay una fase de negociación, pero el decreto hace que ese periodo no deje de lado el accionar de la fuerza pública. La Policía tiene que actuar cuando existe violencia y en el decreto hay ampliación los casos en donde se considera que hay hechos violentos.

Escuche la entrevista completa con el exmagistrado Carlos Bernal aquí:

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