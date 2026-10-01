Así puede donar en cajeros y oficinas de bancos Grupo Aval a la campaña Vamos Pa’Lante 2026
Paula Durán, vicepresidente corporativa de sostenibilidad y proyectos estratégicos del Grupo Aval, estuvo en 6AM W.
Así puede donar en cajeros y oficinas de bancos Grupo Aval a la campaña Vamos Pa’Lante 2026
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
El Grupo Aval se suma nuevamente a la campaña Vamos Pa’Lante en 2026, aportando una extensa red de cajeros y oficinas con presencia en más de 1.050 municipios, a disposición de todas las personas que quieran apoyar a los estudiantes universitarios del país.
Le podría interesar: Apoyo con la educación data de muchos años: presidente de Olímpica en inicio de Vamos Pa’Lante 2026
En 6AM W de Caracol Radio estuvo Paula Durán, vicepresidente corporativa de sostenibilidad y proyectos estratégicos, ratificando el compromiso del Grupo Aval con Vamos Pa’Lante tras haber recogido $11.111 millones en 2025.
“Tenemos la oportunidad de construir país; la educación tiene el poder de cambiar la trayectoria de una persona en una generación, la de toda una familia, la de todo un país, y esa es la historia de Aval. Para nosotros, siendo el principal empleador privado de este país, es relevante tener jóvenes que logren culminar una carrera profesional y entren a trabajar con nosotros. Estamos felices de estar en esta novena edición”, expresó.
¿Cómo donar en los cajeros y oficinas del Grupo Aval?
Paula Durán explicó en 6AM W cómo los usuarios de los bancos de Grupo Aval pueden participar en las campañas de Vamos Pa’Lante a través de las oficinas de las entidades o utilizando la red de más de 3.000 cajeros automáticos.
Cajeros automáticos
En los cajeros de la red del Grupo Aval, ubique el botón dedicado a la campaña Vamos Pa’Lante 2026 y realice su donación.
Oficinas
Transfiera a la cuenta de ahorros 506049352 del Banco de Bogotá.
Recuerde que también puede utilizar la llave @vamospalante en la plataforma Bre-B para donar digitalmente a la campaña desde las aplicaciones de cualquiera de los bancos de Grupo Aval.
¿Cómo donar a Vamos Pa’lante 2026?
Para sumarse a la campaña solidaria de Vamos Pa’lante 2026, usted podrá donar a través de los siguientes canales:
- Cajas de los almacenes Olímpica e Ísimo
- Cajeros de la Red Aval
- Con la llave @vamospalante
- En www.vamospalante.com.co
- Desde Estados Unidos, en losandesfoundation.org
Noticia en desarrollo.
Escuchar la entrevista completa:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
Escuchar Caracol Radio en vivo:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
David Otero
Premio Álvaro Gómez 2022 del Concejo de Bogotá al mérito periodístico por el documental 'Chupkua Tibabuyes'....