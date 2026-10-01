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Así puede donar en cajeros y oficinas de bancos Grupo Aval a la campaña Vamos Pa’Lante 2026

El Grupo Aval se suma nuevamente a la campaña Vamos Pa’Lante en 2026, aportando una extensa red de cajeros y oficinas con presencia en más de 1.050 municipios, a disposición de todas las personas que quieran apoyar a los estudiantes universitarios del país.

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En 6AM W de Caracol Radio estuvo Paula Durán, vicepresidente corporativa de sostenibilidad y proyectos estratégicos, ratificando el compromiso del Grupo Aval con Vamos Pa’Lante tras haber recogido $11.111 millones en 2025.

“Tenemos la oportunidad de construir país; la educación tiene el poder de cambiar la trayectoria de una persona en una generación, la de toda una familia, la de todo un país, y esa es la historia de Aval. Para nosotros, siendo el principal empleador privado de este país, es relevante tener jóvenes que logren culminar una carrera profesional y entren a trabajar con nosotros. Estamos felices de estar en esta novena edición”, expresó.

¿Cómo donar en los cajeros y oficinas del Grupo Aval?

Paula Durán explicó en 6AM W cómo los usuarios de los bancos de Grupo Aval pueden participar en las campañas de Vamos Pa’Lante a través de las oficinas de las entidades o utilizando la red de más de 3.000 cajeros automáticos.

Cajeros automáticos

En los cajeros de la red del Grupo Aval, ubique el botón dedicado a la campaña Vamos Pa’Lante 2026 y realice su donación.

Oficinas

Transfiera a la cuenta de ahorros 506049352 del Banco de Bogotá.

Recuerde que también puede utilizar la llave @vamospalante en la plataforma Bre-B para donar digitalmente a la campaña desde las aplicaciones de cualquiera de los bancos de Grupo Aval.

¿Cómo donar a Vamos Pa’lante 2026?

Para sumarse a la campaña solidaria de Vamos Pa’lante 2026, usted podrá donar a través de los siguientes canales:

Cajas de los almacenes Olímpica e Ísimo

e Cajeros de la Red Aval

Con la llave @vamospalante

En www.vamospalante.com.co

Desde Estados Unidos, en losandesfoundation.org

Noticia en desarrollo.

Escuchar la entrevista completa:

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