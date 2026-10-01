“Tres o cuatro personas derribaron al atacante y tomamos el control”: pasajero en vuelo de Flydubai

30 September 2026, Israel, Lod: A Flydubai plane is parked on the Apron of Ben Gurion International Airport. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: picture alliance / Colaborador) / picture alliance

Uno de los pasajeros del vuelo de FlyDubai que sufrió un grave incidente mientras cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv relató en 6AM W de Caracol Radio los momentos de tensión que vivieron los viajeros a bordo.

Almo Italy, quien viajaba junto con su esposa y sus hijos, contó que las primeras dos horas del vuelo transcurrieron con normalidad. Sin embargo, posteriormente el avión comenzó a descender rápidamente.

Según su relato, la aeronave cayó en picada durante unos 30 segundos, recuperó momentáneamente la estabilidad y después volvió a descender durante varios segundos.

El pasajero explicó que inicialmente pensaron que se trataba de una turbulencia, pero la intensidad y la forma en que descendía el avión les hicieron pensar que había ocurrido algo más grave.

“Un piloto apuñaló a otro”

Ante la situación, algunos pasajeros se dirigieron hacia la parte delantera de la aeronave para intentar saber qué estaba ocurriendo en la cabina.

De acuerdo con lo que posteriormente conocieron, un piloto había apuñalado a otro, mientras otros pasajeros lograron intervenir para recuperar el control de la aeronave.

Italy explicó que el atacante terminó herido y fue reducido por varias personas. Según su relato, entre tres y cuatro pasajeros que estaban ubicados en las primeras filas ingresaron a la cabina y ayudaron a derribarlo.

El pasajero destacó que la intervención permitió que la aeronave recuperara el control y pudiera dirigirse hacia el aeropuerto más cercano.

Pasajeros mantuvieron la calma durante la emergencia

El entrevistado aseguró que uno de los factores que permitió manejar la emergencia fue que los pasajeros evitaron entrar en pánico.

Contó que, cuando comenzó el descenso, él, su esposa y sus hijos se colocaron los cinturones de seguridad, debido a que no había una alerta de turbulencia.

Posteriormente, varios pasajeros se encargaron de pedir calma al resto de viajeros. Según Italy, la tripulación de la aeronave se encontraba en estado de shock, por lo que fueron los propios pasajeros quienes asumieron un papel activo durante la emergencia.

“Todos estaban bastante calmados, todos estuvieron sentados en sus puestos”, relató.

Pasajero desconoce si habrá una demanda contra la aerolínea

Frente a la posibilidad de emprender acciones legales por lo ocurrido, Italy aseguró que por ahora desconoce cuáles serán los siguientes pasos.

Explicó que actualmente hay una investigación en curso y que los pasajeros deberán esperar las conclusiones oficiales antes de determinar qué acciones tomarán frente a la aerolínea.

El Gobierno de Israel ha señalado el hecho como un presunto ataque yihadista, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido dentro de la aeronave.

Escuché la entrevista completa AQUÍ: