Apoyo con la educación data de muchos años: presidente de Olímpica en inicio de Vamos Pa’Lante 2026

José Manuel Carbonell, presidente de Olímpica, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio para referirse sobre Vamos Pa’Lante 2026, una campaña que llega su novena edición y que, cada año, apoya a los jóvenes para que no dejen sus estudios universitarios, pero también a quienes se vieron afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

El presidente de Olímpica resaltó que van para nueve años en esta alianza, la cual califica como muy productiva, y uno de los principales retos no es solo aumentar los recaudos, sino también poder ayudar a por lo menos 500 estudiantes que fueron afectados por el sismo del pasado 10 de agosto en ciudades como Cali, Manizales, Pereira y Quibdó.

“Este es un compromiso que tenemos. Nuestro apoyo como grupo empresarial con la educación data de muchos años. No solo con esta campaña vamos para adelante, que definitivamente es impactante y que tiene gran aceptación en el país, sino también con distintos programas de ayuda. Las becas que Olímpica y sus empresas le dan a colaboradores y a otras personas que tienen distintas necesidades”, afirmó.

Para Carbonell, las recientes pruebas ICFES, con los resultados que no mostraron puntajes buenos, dejaron en evidencia las falencias que hay en educación.

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“Creo que lo fundamental aquí es que no solo hemos facilitado que estos estudiantes, mujeres y hombres, ingresen a universidades, sino que también puedan permanecer, graduarse y además encontrar oportunidades de empleo”, señaló el presidente de Olímpica.

¿Cómo donar a Vamos Pa’lante 2026?

Para sumarse a la campaña solidaria de Vamos Pa’lante 2026, usted podrá donar a través de los siguientes canales:

Cajas de los almacenes Olímpica e Ísimo

e Cajeros de la Red Aval

Con la llave @vamospalante

En www.vamospalante.com.co

Desde Estados Unidos, en losandesfoundation.org

Escuche la entrevista completa:

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