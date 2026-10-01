Jhon System ya tiene “El Plan”: el artista de La Boquilla llega con nuevo hit urbano

El artista cartagenero Jhon System, oriundo de La Boquilla, regresa a la escena urbana con “El Plan”, su nuevo sencillo bajo el sello RKR Récord.

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La canción llega después de la buena recepción de “Suyo”, tema que logró interacción en plataformas digitales y una destacada acogida en Panamá, país donde el artista busca seguir fortaleciendo su presencia.

“El Plan” combina sonidos de afrobeat y dancehall con una historia de picardía, romance y conquista. La producción estuvo a cargo de Joe One The Beat, también de La Boquilla.

El tema ya comienza a generar interacción en redes sociales como TikTok e Instagram, mientras Jhon System prepara nuevos lanzamientos, entre ellos “Delaito” y “El Edén”, esta última colaboración para el próximo álbum de DJ D Jac, Inefable.

Con esta nueva etapa, Jhon System busca llevar el sonido de La Boquilla y Cartagena a nuevos públicos y escenarios.

LO QUE VIENE

Jhon System no se detiene. Después del lanzamiento de “El Plan”, prepara nuevos proyectos musicales que continuarán ampliando su propuesta artística.

Entre ellos se encuentra una nueva canción titulada “Delaito”, bajo la producción de Frank Di, además de una colaboración con DJ D Jac para su próximo álbum “Inefable”.

La canción se llama “El Edén”, una nueva propuesta con la que busca conectar con un público cada vez más amplio y continuar en el álbum de dj jac posicionando su sonido dentro de la escena urbana.

Bajo el sello de RKR Record

Con “El Plan”, Jhon System reafirma su intención de seguir creciendo, experimentar con nuevos sonidos y llevar la esencia musical de La Boquilla y Cartagena a nuevos escenarios y públicos.

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