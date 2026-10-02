Universidad de Cartagena celebra 199 años: conozca la agenda de actividades

A un año de cumplir dos siglos de historia, la Universidad de Cartagena conmemora este 6 de octubre su aniversario número 199 con una agenda que reconoce el legado de una de las instituciones de educación superior más antiguas de Colombia y abre oficialmente la antesala de su Bicentenario.

La celebración reunirá a estudiantes, docentes, trabajadores, egresados y aliados alrededor del legado de una institución que se prepara para llegar a sus 200 años.

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Fundada en 1827 con el nombre Universidad del Magdalena e Istmo, la Universidad de Cartagena nació en los primeros años de la República bajo el ideal de hacer de la educación superior un pilar para la construcción de la nueva nación.

Desde el Claustro de San Agustín, donde comenzó su funcionamiento, ha acompañado las transformaciones sociales, políticas, científicas y culturales del Caribe colombiano y del país, formando generaciones de profesionales y consolidándose como una universidad pública estrechamente vinculada con su territorio.

Este aniversario marca el comienzo del último tramo de un recorrido de dos siglos. Esa conexión entre pasado, presente y futuro será precisamente el eje de una programación que durante octubre llegará a distintos espacios universitarios y se extenderá también a los territorios donde Unicartagena hace presencia.

Una generación que vivirá los 200 años

La agenda comenzará el 1 de octubre en el Campus de Zaragocilla con el Encuentro de la Generación Bicentenaria, a las 10:00 a. m.

La jornada reunirá a los estudiantes que se convertirán en la generación que egresará en los 200 años de Unicartagena, reconociéndolos como protagonistas de una institución que inicia su tercer siglo de existencia.

En el marco del aniversario se realizará la Excelencia Científica un espacio para reconocer el rigor, el conocimiento y el impacto transformador de nuestras investigaciones y publicaciones en la región y el país, este importante evento será el 5 de octubre a las 4:00 p.m. en el claustro de La Merced.

6 de octubre, 199 años de historia viva

El día central de la conmemoración será el martes 6 de octubre. Desde las 7:00 a. m., en el Claustro San Agustín, se desarrollarán los actos protocolares del aniversario y el tradicional homenaje a los fundadores, en el mismo espacio histórico desde el cual el alma mater comenzó a construir buena parte de su legado.

Posteriormente, a las 10:00 a. m., el Teatro Adolfo Mejía será escenario de la ceremonia de entrega de las distinciones José Joaquín Gómez y Rafael Núñez.

La primera reconoce a aliados destacados por su trayectoria, labor y contribución a la sociedad, mientras que la segunda distingue a egresados cuya trayectoria constituye un referente de excelencia y compromiso. Será un espacio para reconocer a quienes, desde diferentes ámbitos, contribuyen a engrandecer la historia que la Universidad celebra. En este espacio también se exaltará a los estudiantes con los mejores resultados de las pruebas Saber Pro.

La programación continuará a las 2:30 p. m. con “Nuestra gente, nuestra Universidad”, un encuentro dedicado a quienes han construido, desde el trabajo cotidiano, la vocación de servicio y años de dedicación, la institución. Con este acto, la conmemoración pone en el centro a las personas que la han sostenido y hecho crecer generación tras generación.

La agenda del 6 de octubre cierra con broche de oro con el encendido de la torre, momento especial para la ciudad, teniendo en cuenta que el claustro de San Agustín es el faro que guía a propios y foráneos en el centro histórico de Cartagena, el evento será a las 5:30 p.m. en la Plaza de los Estudiantes.

Memoria, cultura y encuentro Udeceísta

La celebración continuará el 9 de octubre con un capítulo dedicado a la memoria deportiva. A las 3:00 p. m., en el Claustro de San Agustín, se realizará “La Novena de la Gloria”, encuentro que conmemorará los 50 años de la gesta beisbolera de Unicartagena y reunirá nuevamente a sus protagonistas para recordar una hazaña que permanece ligada a la identidad y al orgullo de la comunidad universitaria.

Ese mismo día, desde las 4:00 p. m., el Campus Piedra de Bolívar acogerá “Así suena la U”, un concierto que celebrará los 199 años desde la música, las expresiones culturales y el encuentro de la comunidad estudiantil.

Los egresados también tendrán un lugar central en esta agenda. El 10 de octubre, a las 6:30 p. m., se realizará en Cartagena el Bonche Bicentenario, un encuentro pensado para reunir generaciones alrededor de las amistades, experiencias y recuerdos construidos durante su paso por la Universidad.

La celebración se extenderá posteriormente a la región: el 23 de octubre, a las 6:00 p. m., el Centro Tutorial de Cereté recibirá el Bonche Bicentenario – Región, reconociendo que la historia de Unicartagena también se construye desde sus territorios y a través de sus egresados.

A un año de los 200

Los 199 años encuentran así a la Universidad de Cartagena mirando simultáneamente hacia su pasado y hacia el futuro. La conmemoración recupera los nombres, lugares, acontecimientos y personas que han construido su historia, pero también pone el énfasis en quienes tendrán la responsabilidad de continuarla.

A las puertas de su Bicentenario, la institución celebra 199 años como una historia que no permanece únicamente en los archivos o en los muros de sus claustros, una historia que continúa viva en sus estudiantes, profesores, trabajadores, egresados y en los territorios donde la Universidad hace presencia. Una historia que, a partir de este aniversario, comienza a contar los días para llegar a sus primeros 200 años.