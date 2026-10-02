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02 oct 2026 Actualizado 00:14

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Hallan dos hombres muertos y amarrados en una vía rural de San Fernando, Bolívar

Hasta el momento no se han entregado oficialmente las identidades de los fallecidos

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Un doble homicidio es investigado por las autoridades luego del hallazgo de dos hombres sin vida en una carretera de la zona rural de San Fernando, en el sur de Bolívar.

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El caso se conoció en las últimas horas, cuando fueron encontrados los cuerpos en el sector conocido como Las Bateas.

De acuerdo con lo que se observa en las imágenes, las víctimas permanecían tendidas sobre una vía destapada y tenían las manos atadas. También se alcanzan a evidenciar lesiones que serían producto de disparos con arma de fuego, aunque serán las autoridades competentes las encargadas de establecer las circunstancias exactas de las muertes.

Las autoridades adelantan las primeras diligencias para establecer quiénes eran las víctimas y qué ocurrió antes de que fueran abandonadas en este punto de la zona rural.

Hasta el momento no se han entregado oficialmente las identidades de los fallecidos ni información sobre posibles responsables.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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