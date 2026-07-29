Carlos Caicedo fue condenado por irregularidades contra el sistema de salud de Santa Marta

Una juez condenó al excandidato presidencial Carlos Caicedo a una pena de nueve años y nueve meses de cárcel por corrupción en la fallida modernización de la red sanitaria de Santa Marta que ocurrió cuando fue alcalde de esta ciudad.

En el fallo, se ordenó su captura y su reclusión en una cárcel que tendrá que determinar el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), además una multa de $4.453.229.734 e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la prisión.

¿Qué delitos habría cometido Carlos Caicedo?

Según la investigación, el exalcalde habría direccionado el contrato de construcción de dichas obras, generando un posible detrimento en el patrimonio de la capital del departamento del Magdalena.

“En ejercicio de sus funciones, tramitó y celebró el contrato 191 de 2015, por un valor de 6.954 millones de pesos y un plazo de ejecución de seis meses”, detalló la Fiscalía.

Elementos probatorios en contra de Carlos Caicedo

Entre los elementos materiales probatorios que se han recaudado sobre el caso se encuentra que, en la fase precontractual, Caicedo supuestamente pidió que fuera contratado, mediante prestación de servicios, específicamente un arquitecto para que “elaborara los diseños del proyecto”. No obstante, el producto presentado por el profesional fue incompleto: no tenía paneles ni placas prefabricadas de alta densidad para aislar el calor y el ruido, entre otros aspectos.

“En lo que respecta a la etapa de ejecución, se presentaron múltiples imprevistos, pues no se tuvieron en cuenta las redes y acometidas para gas natural. Tampoco se gestionó la autorización para construir en un predio privado, que además no contaba con estudios de suelos y sismorresistencia”, detalló la Fiscalía.

Agregó que “para superar estas y las diversas inconsistencias presentadas se realizaron 11 otrosíes y adiciones por 4.534 millones. Diez años después, el contrato no ha sido liquidado y las obras fueron pagadas en 94 %, sin ser entregadas en su totalidad”.

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