Fiscalía del Magdalena recibe tecnología de $645 millones para analizar datos de celulares. Foto: Gobernación del Magdalena

La Fiscalía Seccional Magdalena recibió una solución tecnológica Cellebrite, avaluada en más de $645 millones, para extraer, recuperar y analizar información de celulares y otros dispositivos electrónicos en el marco de investigaciones judiciales.

La herramienta fue entregada por la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, en las instalaciones del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). La adquisición fue financiada con recursos propios de la Gobernación.

Durante la entrega, Guerra señaló que la falta de equipos especializados puede dificultar las labores investigativas. “Es complejo dar resultados cuando no se tienen y no se cuentan con los equipos que realmente se necesitan”, afirmó la mandataria.

El sistema permite procesar datos como mensajes, llamadas, contactos, fotografías, videos, archivos y ubicaciones que puedan recuperarse técnicamente de los dispositivos, con el propósito de aportar elementos de prueba en investigaciones penales legalmente autorizadas.

La directora Seccional de Fiscalías del Magdalena, Angelys del Pilar Maillo Pérez, explicó que la tecnología fortalecerá las técnicas de investigación relacionadas con dispositivos móviles y el análisis de información con fines probatorios.

“Vamos a dar una capacidad de respuesta para el esclarecimiento de los hechos de manera más pronta, de manera más oportuna”, manifestó la funcionaria.

La tecnología podrá ser utilizada en casos relacionados con homicidios, extorsiones, secuestros, narcotráfico, delitos sexuales, amenazas, corrupción y delitos informáticos, entre otras conductas que requieran análisis especializado de evidencia digital.

Además, la solución busca facilitar la organización y documentación de la información recopilada, así como preservar su integridad y trazabilidad dentro de los procedimientos de cadena de custodia.

Con esta entrega, la Fiscalía contará con una herramienta adicional para el análisis forense digital en el departamento. La inversión supera los $645 millones y fue asumida por la administración departamental.