El Pulso del Fútbol, 01 de octubre de 2026
El Pulso del Fútbol analiza el triunfo de Nacional ante Junior en la liga colombiana.
¿Está Junior eliminado? El Pulso del Fútbol, 01 de octubre de 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el triunfo de Nacional ante Junior en la Liga colombiana. César dijo: “James fue la figura del partido de ayer por todas las jugadas en las que participó. Estuvo involucrado en 6 jugadas y eso lo hace figura en el primer tiempo”. Sobre el tema Steven agregó: “Hubo un momento en que Néider Parra se dejó provocar en el minuto 19, pero en general Nacional dominó completamente el partido”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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