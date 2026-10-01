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01 oct 2026 Actualizado 19:40

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El Pulso del Fútbol, 01 de octubre de 2026

El Pulso del Fútbol analiza el triunfo de Nacional ante Junior en la liga colombiana.

BOGOTA, COLOMBIA - SEPTEMBER 16: Elias Cabrera of Atletico Nacional celebrates with a teammate after scoring his team&#039;s second goal during the Liga BetPlay II 2026 match between Internacional de Bogota and Atletico Nacional at Estadio El Campin on September 16, 2026 in Bogota, Colombia. (Photo by Andres Rot/Getty Images)

BOGOTA, COLOMBIA - SEPTEMBER 16: Elias Cabrera of Atletico Nacional celebrates with a teammate after scoring his team's second goal during the Liga BetPlay II 2026 match between Internacional de Bogota and Atletico Nacional at Estadio El Campin on September 16, 2026 in Bogota, Colombia. (Photo by Andres Rot/Getty Images) / Andres Rot

BOGOTA, COLOMBIA - SEPTEMBER 16: Elias Cabrera of Atletico Nacional celebrates with a teammate after scoring his team&#039;s second goal during the Liga BetPlay II 2026 match between Internacional de Bogota and Atletico Nacional at Estadio El Campin on September 16, 2026 in Bogota, Colombia. (Photo by Andres Rot/Getty Images)
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¿Está Junior eliminado? El Pulso del Fútbol, 01 de octubre de 2026

¿Está Junior eliminado? El Pulso del Fútbol, 01 de octubre de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el triunfo de Nacional ante Junior en la Liga colombiana. César dijo: “James fue la figura del partido de ayer por todas las jugadas en las que participó. Estuvo involucrado en 6 jugadas y eso lo hace figura en el primer tiempo”. Sobre el tema Steven agregó: “Hubo un momento en que Néider Parra se dejó provocar en el minuto 19, pero en general Nacional dominó completamente el partido”.

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