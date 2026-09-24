Millonarios HOY: ¿Rodrigo Contreras y Leo Castro están habilitados para el clásico ante Nacional?. (Colprensa - Cristian Bayona). / Cristian Bayona

Nacional vs Millonarios ¿Cuál llega con más hambre? El Pulso del Fútbol, 24 de septiembre de 2026 00:00:00 48:25 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre una posible venta de Millonarios FC en el futuro. César dijo: “Voy a hablar de la venta de Millonarios, no está cerca como dicen mucho, pero si hay varios interesados. Hubo una información de que el Manchester City está interesado en comprar el equipo, pero hasta ahora no hay nada”. Sobre el tema Steven agregó: “A la hora de comprar los inversores siempre miran a los equipos grandes. Y creo que podrían ver a Millonarios y América, pero en este momento Millonarios es más rentable que el América”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube