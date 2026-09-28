Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

28 sep 2026 Actualizado 20:23

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
El Pulso del FútbolEl Pulso del FútbolProgramas

El Pulso del Fútbol, 28 de septiembre de 2026

El Pulso del Fútbol debate sobre los equipos que levantan su nivel en la liga colombiana.

Rafael Dudamel calificó de “una guerra” el partido Cali vs Santa Fe por Liga Colombiana: esto dijo / Colprensa

Rafael Dudamel calificó de “una guerra” el partido Cali vs Santa Fe por Liga Colombiana: esto dijo / Colprensa

Rafael Dudamel calificó de “una guerra” el partido Cali vs Santa Fe por Liga Colombiana: esto dijo / Colprensa
Añadir Caracol Radio en Google
¿La Liga para cualquiera? El Pulso del Fútbol, 28 de septiembre de 2026

¿La Liga para cualquiera? El Pulso del Fútbol, 28 de septiembre de 2026

00:00:0049:43
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la victoria de Cali ante Águilas Doradas en la liga colombiana. Steven dijo: “Cali está jugando bien, hay varios jugadores que han levantado su nivel y César me dijo que le sobraban puntos, con respecto a su fútbol. Entonces yo no entiendo por qué comentaba eso”. Sobre el tema César agregó: “Pero usted me está sacando el partido de ayer, pero en los partidos anteriores había sido muy irregular. El fútbol que habían mostrado no fue el de ayer, venían de una crisis tremenda”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado