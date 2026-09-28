Rafael Dudamel calificó de “una guerra” el partido Cali vs Santa Fe por Liga Colombiana: esto dijo / Colprensa

¿La Liga para cualquiera? El Pulso del Fútbol, 28 de septiembre de 2026 00:00:00 49:43 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la victoria de Cali ante Águilas Doradas en la liga colombiana. Steven dijo: “Cali está jugando bien, hay varios jugadores que han levantado su nivel y César me dijo que le sobraban puntos, con respecto a su fútbol. Entonces yo no entiendo por qué comentaba eso”. Sobre el tema César agregó: “Pero usted me está sacando el partido de ayer, pero en los partidos anteriores había sido muy irregular. El fútbol que habían mostrado no fue el de ayer, venían de una crisis tremenda”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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