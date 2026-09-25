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25 sep 2026 Actualizado 19:32

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El Pulso del Fútbol, 25 de septiembre de 2026

El Pulso del Fútbol analiza el empate entre Nacional y Millonarios en la liga colombiana.

Tabla de posiciones Liga Colombiana: así quedó con el empate entre Atlético Nacional y Millonarios / Colprensa

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¿Gamero el papá de Nacional? El Pulso del Fútbol, 25 de septiembre de 2026

¿Gamero el papá de Nacional? El Pulso del Fútbol, 25 de septiembre de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el empate entre Nacional y Millonarios en la liga colombiana. César dijo: “A mí no me pareció aburrido el partido ¿Usted cree que Gamero es el papá de Nacional? Porque creo que el planteo fue bastante acertado”. Sobre el tema Steven agregó: “A mí me pareció pesado, pero para el analista es interesante, poque Millonarios cambió el módulo muchas veces dentro del partido. Nacional no le ha podido ganar a Gamero en Medellín”.

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