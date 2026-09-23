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El Pulso del Fútbol, 23 de septiembre de 2026

El Pulso del Fútbol analiza la derrota de la Selección Colombia femenian Sub-20 en la semifinal del Mundial de la categoría.

Luisa Agudelo, guardameta de la Selección Colombia. (Photo by Gabriel Aponte - FIFA/FIFA via Getty Images)

Luisa Agudelo, guardameta de la Selección Colombia. (Photo by Gabriel Aponte - FIFA/FIFA via Getty Images) / Gabriel Aponte - FIFA

Luisa Agudelo, guardameta de la Selección Colombia. (Photo by Gabriel Aponte - FIFA/FIFA via Getty Images)
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¿Ganará primero Colombia un Mundial femenino que uno masculino? El Pulso del Fútbol, 23 de septiembre de 2026

¿Ganará primero Colombia un Mundial femenino que uno masculino? El Pulso del Fútbol, 23 de septiembre de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la semifinal del Mundial femenino Sub-20 entre Colombia y Corea del Norte. Steven dijo: “Estoy triste por el resultado de la Selección Colombia femenina Sub-20, pero cualquier otro resultado hubiera sido utópico. No se trata de decir gracias guerreras, pero es un buen Mundial para Colombia”. Sobre el tema César agregó: “Los goles que ha recibido Colombia han tenido como protagonista a la arquera Luisa Agudelo, la cual es una de las figuras del equipo. Pero la diferencia es abismal. Yo creo que la actuación de Colombia es muy buena”.

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