¿Ganará primero Colombia un Mundial femenino que uno masculino? El Pulso del Fútbol, 23 de septiembre de 2026 00:00:00 49:30 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la semifinal del Mundial femenino Sub-20 entre Colombia y Corea del Norte. Steven dijo: “Estoy triste por el resultado de la Selección Colombia femenina Sub-20, pero cualquier otro resultado hubiera sido utópico. No se trata de decir gracias guerreras, pero es un buen Mundial para Colombia”. Sobre el tema César agregó: “Los goles que ha recibido Colombia han tenido como protagonista a la arquera Luisa Agudelo, la cual es una de las figuras del equipo. Pero la diferencia es abismal. Yo creo que la actuación de Colombia es muy buena”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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