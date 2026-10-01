Barrancabermeja, Santander se destaco por ser ganador en el Festival de Cine de Barichara

La producción “Llanito la ciénaga de nuestra vida” representó a Barrancabermeja en el 16º Festival de Cine de Barichara dedicado a promover el cine relacionado con la protección del medio ambiente.

El cortometraje animado, de seis minutos de duración, fue presentado durante la edición 2026 de FESTIVER, que se desarrolló de manera virtual y que contó con producciones nacionales e internacionales.

El cortometraje fue seleccionado como ganador de la categoría animación frente a trabajos provenientes de países como Brasil, Argentina, México y España, destacándose dentro de la competencia internacional.

Nórida Rodriguez, Directora del Festiver, explicó “la producción Llanito, la ciénaga de nuestra vida esta inspirada en un pescador de la comunidad de Yanito en Barrancabermeja, cuya vida estuvo dedicada al cuidado del medio ambiente, a la defensa de la ciénaga y nos narra la forma como él interactúa con la comunidad, cómo es su vida, pero también cómo es el impacto de las multinacionales en el lugar”.

El director del cortometraje Eder Antonio Villa, un artista digital de Barrancabermeja también ha desarrollado otros trabajos audiovisuales relacionados con la historia y la identidad de su territorio, entre ellos se encuentra “Pipatón Guerrero Inmortal”, una producción dedicada al cacique indígena que habitó las tierras que actualmente hacen parte de Barrancabermeja.

Con este reconocimiento, Barrancabermeja se destacó en una competencia que reunió propuestas de diferentes países y llevó una historia vinculada al territorio santandereano a un escenario cinematográfico de alcance internacional.