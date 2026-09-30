La banda española Mägo de Oz anunció su regreso a Colombia en 2027: ¿Dónde y cuándo se presentará?

MADRID, SPAIN - MAY 26: Mago de Oz attend the Spanish Music Academy Awards 2026 photocall at the Palacio de Congresos de Ifema on May 26, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Aldara Zarraoa/WireImage) / Aldara Zarraoa

Este miércoles, la agrupación de folk metal español Mägo de Oz regresará a Colombia en menos de un año.

¿Cuándo fue la última presentación de Mägo de Oz en Colombia?

El pasado domingo 13 de septiembre, los españoles se presentaron en el Festival Cordillera 2026 en su quinta edición.

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¿Cuándo regresarán al país?

Dos semanas después anunciaron su regreso para 2027.

Mägo de Oz se presentará en el Movistar Arena de Bogotá el 26 de febrero.

¿Quiénes son Mägo de Oz?

Es una banda española de folk metal de Begoña, Madrid, formada a mediados de 1988 por el baterista Txus di Fellatio.

La banda se hizo conocida por el marcado aire celta de su música, reforzado por la presencia constante de un violinista y un flautista.

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Saltaron al éxito en 1998 con el álbum “La leyenda de La Mancha”, que contiene canciones como “Molinos de viento” y posteriormente con su álbum “Finisterra”, del cual se extrae “Fiesta pagana”.

Su fama y reconocimiento en Hispanoamérica se hicieron aún mayores tras la publicación del disco “Gaia” en 2003 y el éxito “La costa del silencio”.