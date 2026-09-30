Bolívar consolidad estrategia de seguridad con mayor presencia policial

Bolívar continúa consolidándose como uno de los departamentos más seguros del Caribe colombiano, respaldado por una estrategia policial que combina prevención, control, inteligencia, investigación criminal y cercanía con las comunidades. El objetivo es anticiparse a los fenómenos delictivos y responder de manera focalizada a las necesidades de cada territorio.

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Estas acciones están articuladas con los lineamientos trazados por el director general de la Policía Nacional, mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, bajo el concepto “La Policía que estamos construyendo”, una hoja de ruta estructurada en tres dimensiones: nuestra institución policial, nuestro servicio de Policía y nuestros policías.

Dentro de la dimensión del servicio de Policía se establecen cuatro lineamientos fundamentales: anticipación, inteligencia y conocimiento para decidir; seguridad territorial y focalización; afectación integral de amenazas y economías criminales; y ciudadanía, derechos, confianza y legitimidad.

Precisamente, este último lineamiento cobra especial importancia en Bolívar, donde el servicio policial busca ir más allá de los resultados operativos. La presencia de los uniformados en barrios, corregimientos, municipios y zonas rurales también está orientada a escuchar a los ciudadanos, proteger sus derechos y fortalecer los vínculos de confianza con las comunidades.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, señaló que esta hoja de ruta permite concentrar las capacidades institucionales donde realmente son necesarias. “Nuestro compromiso es proteger a la ciudadanía y sus derechos, anticiparnos al delito y trabajar de manera focalizada en cada territorio. Cada acción de nuestros policías debe contribuir a generar confianza y fortalecer la legitimidad de la institución”, afirmó.

A este trabajo se suman las capacidades de inteligencia, investigación criminal, vigilancia, Policía Comunitaria, GAULA, Infancia y Adolescencia y Tránsito y Transporte, entre otras especialidades, que desarrollan intervenciones de acuerdo con las dinámicas delictivas y necesidades particulares de los municipios bolivarenses.

La estrategia también incorpora los lineamientos de transformación, modernización y sostenibilidad; capacidades integradas, concentradas y alineadas; integridad, legalidad y transparencia, así como el compromiso de contar con un policía profesional, protegido y respaldado, completando los ocho pilares planteados desde la Dirección General.

Con esta hoja de ruta, el Departamento de Policía Bolívar continuará fortaleciendo sus acciones preventivas y operativas para preservar las condiciones de seguridad en su jurisdicción. El propósito es que cada patrullaje, procedimiento y acercamiento comunitario tenga un mismo resultado: proteger la vida, garantizar los derechos y construir confianza y legitimidad junto a los bolivarenses.