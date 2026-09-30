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30 sep 2026 Actualizado 21:02

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Cartagena

Joven sanjuanero falleció mientras conducía una motocicleta en carreteras de Cundinamarca

El bolivarense perdió la vida de manera trágica en jurisdicción del municipio de Tocancipá

Cortesía

Cortesía

Cortesía
Cartagena
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La jornada laboral de Miguel Ángel López Rodelo terminó en tragedia. El joven, quien acababa de cumplir 28 años y era natural de San Juan Nepomuceno, Bolívar, perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en Cundinamarca.

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El siniestro se presentó en el corredor vial que conecta al municipio de Tocancipá con Bogotá. De acuerdo con las primeras informaciones conocidas por Caracol Radio, López Rodelo se movilizaba en una motocicleta rumbo a su lugar de trabajo, relacionado con el sistema de transporte público TransMilenio.

Durante el trayecto, por circunstancias que todavía no han sido esclarecidas, el motociclista habría perdido el dominio del vehículo. La moto terminó saliéndose de su trayectoria y el joven chocó contra una estructura de protección ubicada a un costado de la carretera.

El impacto le ocasionó lesiones de gravedad que terminaron provocando su muerte en la mañana del miércoles.

La información inicial ha sido difundida por medios digitales de los Montes de María, mientras las autoridades competentes avanzan en la recopilación de elementos que permitan determinar cómo ocurrió exactamente el accidente.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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