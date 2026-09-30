El ministro de Defensa israelí tilda de “intento de atentado yihadista” el suceso de FlyDubai

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, calificó de “intento de atentado terrorista yihadista” el incidente ocurrido este miércoles en el que un avión de FlyDubai con pasajeros israelíes se vio forzado a aterrizar de emergencia después de que uno de los copilotos apuñalase a otro.

“El grave incidente a bordo del vuelo de FlyDubai fue un intento de atentado terrorista yihadista. Fue frustrado únicamente gracias al heroísmo de varios pasajeros israelíes que irrumpieron en la cabina de mando, redujeron al terrorista y —con sus propias manos— devolvieron el control de la aeronave a otro miembro de la tripulación”, dijo Katz en un comunicado distribuido por su Ministerio.

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Flydubai confirma un “altercado en la cabina” y pide no especular

La aerolínea emiratí Flydubai confirmó este miércoles que se produjo “un altercado en la cabina de mando” del avión que volaba desde Dubái a Tel Aviv y que tuvo que aterrizar de emergencia en Arabia Saudí, mientras que pidió “abstenerse de especulaciones prematuras” hasta que se esclarezcan las causas del incidente.

“El 30 de septiembre se produjo un altercado en la cabina de mando del vuelo FZ 1073, que cubría la ruta desde el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) hasta el Aeropuerto Internacional Ben Gurión (TLV)”, dijo la compañía aérea en un comunicado, en el que afirmó que “la situación fue controlada con éxito por la tripulación”.

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Según la versión de Flydubai, los miembros de la tripulación desviaron el avión y lo aterrizaron “de forma segura” en el aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudí, donde “todos los pasajeros y tripulantes se encuentran a salvo y han sido contabilizados”.

La aerolínea no hizo referencia a las heridas que sufrieron el capitán y el copiloto del avión, que fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica, informó previamente el aeropuerto de Tabuk, según la compañía saudí responsable de la gestión y operación de los aeropuertos del reino.

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“En esta fase inicial, se desconocen las causas y motivos subyacentes de este suceso, los cuales están sujetos a una investigación formal. Instamos a todas las partes a abstenerse de especulaciones prematuras mientras las autoridades recopilan los hechos”, añadió Flydubai.

Autoridades israelíes bajaran como un intento secuestro

Las autoridades israelíes barajan un intento de secuestro como la hipótesis más plausible del incidente, según informó a EFE un responsable de la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

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En el incidente, el piloto y el copiloto resultaron heridos después de que, según relataron tres pasajeros israelíes en un vídeo desde el avión, uno de ellos apuñalara a otro. Los propios pasajeros redujeron al presunto agresor y atendieron al agredido a las puertas de la cabina, en lo que calificaron como un ataque terrorista.

Desviado y aterrizó en Tabuk

Según el recorrido del avión mostrado en una página de seguimiento de vuelos, la aeronave se desvió del rumbo y cayó súbitamente cuando sobrevolaba territorio saudí, tras lo que fue ganando altura y finalmente aterrizó en el aeropuerto de Tabuk, donde los pasajeros esperan ser trasladados a Israel.

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“Se declaró el estado de emergencia en el aeropuerto y se dispuso todo para brindar asistencia a la aeronave. El avión aterrizó a salvo en el aeropuerto exactamente a las 9.45 hora local (6.45 GMT)”, añadió el centro de control del citado aeródromo, al indicar la compañía que se ha brindado “la atención requerida a los pasajeros en la sala de viajeros y se coordinó con la aerolínea para asegurar un avión alternativo”.

“Actualmente, las autoridades competentes están trabajando para completar las investigaciones necesarias”, concluye la nota, sin dar detalles del motivo por el que ambos pilotos están heridos.

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Netanyahu apunta a que uno de los pilotos intentó estrellar el avión

Netanyahu apuntó a que uno de los pilotos del vuelo FlyDubai que sufrió un incidente este miércoles y acabó aterrizando en Arabia Saudi intentó estrellar la aeronave tras apuñalar a su compañero en la cabina.

“Durante el vuelo, cuando se aproximaban al país, uno de los pilotos apuñaló al otro piloto. Al parecer, intentó estrellar el avión con sus ocupantes”, afirma el mandatario en un vídeocomunicado emitido por su oficina, en su primer mensaje tras el incidente en la aeronave.

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