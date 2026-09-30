Irak anuncia la salida de las tropas extranjeras y celebra una nueva etapa en el país

JERUSALÉN, 08/06/2024.- Imagen cedida de una operación del Ejército israelí. El Ejército israelí está imponiendo "medidas de seguridad" en la costa de la Franja de Gaza, para que el muelle construido por EEUU sobre el mar Mediterráneo para el reparto de ayuda vuelva a operar tras ser reparado después de haber sido dañado por un temporal. Además, el Ejército indicó que sus tropas continúan sus "operaciones selectivas basadas en inteligencia" en Rafah, ciudad del extremo meridional de la Franja donde ya controlan en 40% de su territorio a medida que avanza en los barrios de la parte oeste, ahora en Tal al Sultan, y ha tomado el control de la totalidad del corredor de Filadelfia, los 14 kilómetros de frontera de la Franja con Egipto. EFE/Ejército de Israel SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / Ejército de Israel ( EFE )

El primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, anunció este miércoles el fin de la coalición internacional antiyihadista, liderada por EE.UU., que ha estado desplegada en Irak desde 2014, y afirmó que «ha comenzado una nueva etapa» en el país con la salida de las tropas extranjeras.

“Ha comenzado una nueva etapa, caracterizada por la soberanía de Irak, la fortaleza de sus instituciones, la preparación de sus fuerzas, la unidad en la toma de decisiones y alianzas equilibradas con sus aliados”, dijo Al Zaidi durante la ceremonia de despedida de las tropas internacionales en Bagdad, según un comunicado de su oficina.

“Día de la soberanía de Irak”

La retirada de las tropas internacionales que lucharon contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI) fue acordada entre Washington y Bagdad en 2024, cuando se estableció un cronograma para la salida paulatina de soldados extranjeros de Irak que culminó definitivamente este 30 de septiembre.

Este día ha sido declarado oficialmente como el “Día de la Soberanía” de Irak.

Las fuerzas estadounidenses abandonan nuevamente el país árabe, después de que lideraran la invasión de 2003 para derrocar al dictador Sadam Husein que finalizó con la retirada de tropas en 2011.

Tras esa salida, las tropas norteamericanos regresaron a Irak en 2014 por solicitud del Gobierno iraquí para hacer frente al EI, que llegó a ocupar un tercio del territorio en el apogeo de la expansión del autoproclamado «emirato».

Irak se compromete a seguir luchando contra el terrorismo

Tras anunciar el fin de la misión de la coalición internacional -en la que participaron una treintena de países, entre ellos España- Al Zaidi afirmó que “la cooperación entre fuerzas y naciones amigas ha dado como resultado una victoria sobre uno de los capítulos más oscuros del extremismo y la brutalidad en la historia”.

Asimismo, expresó su agradecimiento a los países participantes en la misión militar, que brindó cobertura aérea al Ejército iraquí, a las fuerzas kurdas y a las milicias chiíes que protagonizaron los combates cuerpo a cuerpo frente a los yihadistas hasta la derrota territorial del EI en 2017.

“El fin de la misión de la coalición internacional no significa el fin de nuestra lucha contra el terrorismo. Más bien, marca la transición de Irak a una fase en la que asume la plena responsabilidad de su propia seguridad y estabilidad”, añadió el primer ministro, que aseguró que la cooperación internacional continuará.

Control de armas

Por otra parte, insistió en que su Gobierno está trabajando para garantizar el monopolio estatal de las armas, un proceso que incluye el desarme o la integración real de decenas de milicias -algunas de ellas proiraníes- dentro de las Fuerzas Armadas, pero que se está topando con reticencias.

Las milicias proiraníes más poderosas rechazan el desarme, pese a que una de sus condiciones era la salida de las tropas estadounidenses -a las que consideran invasoras-, en medio de las tensiones marcadas por la guerra de EE.UU. contra Irán y el apoyo de estos grupos iraquíes a Teherán.