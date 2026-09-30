DATT activará Plan de Manejo de Tránsito por preludio en el barrio Canapote

La Alcaldía de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), informa a la ciudadanía el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) dispuesto para el primer preludio cultural de la Localidad Histórica y del Caribe Norte, en el marco de la programación de “La Fiesta que nos Une”.

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La jornada se realizará este viernes 2 de octubre y contempla un desfile que iniciará a las 4:00 p.m. en el barrio 7 de Agosto y finalizará en la Plaza de Canapote, donde posteriormente se desarrollarán actividades culturales y el concierto.

Recorrido del desfile

El recorrido comenzará en la carrera 13, a la altura del parqueadero del barrio 7 de Agosto, desde la calle 75. El desfile bordeará el caño Juan de Angola hasta llegar a la calle 63, donde girará a la derecha para tomar la carrera 14 y posteriormente la calle 62, hasta llegar a la Plaza de Canapote.

Cierres viales por el recorrido del desfile

Con el propósito de facilitar la logística y garantizar la seguridad de los asistentes, desde las 12: 00 m. se realizarán los siguientes cierres:

* Calle 75 entre carrera 14A y carrera 13, en el barrio 7 de Agosto.

* Calle 62 entre carrera 13 y carrera 14.

Estos cierres estarán vigentes para permitir el desarrollo de las actividades logísticas y el posterior desplazamiento del desfile.

Cierres viales por actividades culturales y conciertos

Debido a la realización de las actividades culturales, el concierto y la concentración de peatones en los alrededores de la Plaza de Canapote, desde las 12:00 m. se efectuarán los siguientes cierres:

* Calle 62 entre carreras 16 y 13.

* Calle 63 entre carreras 16 y 14.

* Carrera 16 entre calles 61 y 64.

* Carrera 14 entre calles 62 y 63.

El DATT acompañará la jornada

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) dispondrá de agentes y reguladores de tránsito en los puntos de cierre y en las zonas de desvío, con el propósito de orientar a los conductores, facilitar la movilidad y contribuir a la seguridad vial durante el desarrollo de la jornada.

El DATT recomienda a los ciudadanos que asistirán al evento preferir el transporte público, planificar sus desplazamientos con anticipación y atender las indicaciones de los agentes y reguladores de tránsito.

Asimismo, recuerda a los conductores la importancia de no estacionar en andenes, zonas verdes ni espacios públicos, así como evitar conducir bajo los efectos del alcohol.

Si va a consumir bebidas alcohólicas, no conduzca. Entregue las llaves.

La Alcaldía de Cartagena y el DATT invitan a todos los actores viales a disfrutar de esta jornada cultural con responsabilidad, respeto y buen comportamiento, contribuyendo entre todos a una movilidad segura durante las festividades.