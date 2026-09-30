Blas de Lezo estrena cancha sintética renovada para el deporte y la recreación

a comunidad de Blas de Lezo, en Cartagena, cuenta desde ahora con una cancha sintética renovada en el polideportivo del barrio, entregada por la Alcaldía Local Industrial y de la Bahía como parte de las acciones para recuperar escenarios destinados al deporte y la recreación.

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La intervención incluyó la instalación de césped sintético completamente nuevo, además de mallas, luminarias, adecuación de los sanitarios, mejoramiento de las graderías y pintura general del escenario.

Emilse Monroy, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Blas de Lezo, destacó que la renovación responde a una necesidad de la comunidad y permitirá contar con un espacio adecuado para niños, jóvenes y demás habitantes del sector.

Por su parte, Yucelis Garrido, alcaldesa de la Localidad Industrial y de la Bahía, señaló que la recuperación de escenarios deportivos hace parte de las acciones de la administración distrital para fortalecer estos espacios y promover la práctica deportiva en las comunidades.

La entrega se realiza previo a la inauguración del Complejo Deportivo de Chambacú Ligas Mayores, otra de las obras de infraestructura deportiva que adelanta el Distrito en Cartagena.

Con la renovación de la cancha, los habitantes de Blas de Lezo disponen de un escenario mejorado para la práctica del fútbol y otras actividades recreativas, además de un espacio para el encuentro comunitario.

La administración distrital indicó que continuará trabajando en la recuperación y adecuación de escenarios deportivos en diferentes sectores de Cartagena, con el propósito de ampliar las alternativas para la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre.