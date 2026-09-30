Envían a prisión a hombre capturado con cocaína y marihuana en Cartagena

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Alexander Mendoza Cera, alias ‘Pitbull’, de 37 años, señalado por la Fiscalía General de la Nación de ser presunto responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el pasado 16 de septiembre en el barrio Pie de la Popa, en Cartagena, cuando el procesado se movilizaba en una motocicleta y fue requerido por uniformados de la Policía Nacional durante un procedimiento de requisa.

Durante la inspección, las autoridades habrían encontrado en su poder 27 envolturas que contenían cocaína y 100 cigarrillos de marihuana. Según la Fiscalía, las sustancias presuntamente estaban destinadas a su distribución.

Ante estos hechos, una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Bolívar solicitó la medida de aseguramiento, petición que fue acogida por el juez, quien ordenó su reclusión en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.

La Fiscalía le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Sin embargo, Mendoza Cera no aceptó los cargos formulados en su contra.