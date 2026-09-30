Policía busca a taxista señalado de llevarse equipaje de turista en Cartagena

La Policía Nacional adelanta labores para identificar y ubicar al conductor de un taxi señalado de haberse retirado con el equipaje de un turista extranjero en Cartagena.

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El hecho ocurrió el 29 de septiembre, alrededor de las 6:00 de la tarde, cuando el visitante abordó un taxi en el muelle de La Bodeguita. Durante el recorrido, el pasajero solicitó al conductor detenerse en un cajero automático para retirar dinero.

El vehículo se detuvo en inmediaciones del Castillo de San Felipe de Barajas. El turista descendió para realizar la diligencia y, al regresar, se percató de que el taxi ya no se encontraba en el lugar y que sus pertenencias permanecían dentro del automotor.

Ante la situación, los policías que prestan servicio en este sector turístico atendieron al visitante y activaron las primeras acciones para establecer la identificación del vehículo.

El Grupo de Turismo de la Policía adelanta la verificación de las placas y otros datos que permitan localizar al conductor. La institución también mantiene comunicación con el ciudadano extranjero para acompañar el proceso y avanzar en la recuperación de sus pertenencias.

Las autoridades esperan establecer en las próximas horas la identidad y ubicación del conductor, con el objetivo de recuperar el equipaje y entregarlo a su propietario.

El caso es objeto de verificación por parte de la Policía, mientras se recopila la información necesaria para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias en las que el vehículo abandonó el lugar.