Gobernador Arana alerta por consulta previa en acueducto de Las Piedras, con 95 % de avance

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, expresó su preocupación por la posibilidad de que una consulta previa relacionada con el proyecto de acueducto de Las Piedras, corregimiento de San Estanislao de Kostka, genere retrasos en una obra que actualmente registra cerca del 95 % de ejecución.

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El proyecto tiene una inversión de $15.124 millones y busca mejorar integralmente el sistema de abastecimiento de agua potable de la comunidad, beneficiando a aproximadamente 5.000 habitantes. Entre las obras contempladas se encuentran la optimización de la captación en el Canal del Dique, más de 13 kilómetros de línea de aducción, una nueva planta de tratamiento, tanques de almacenamiento y más de 1.100 conexiones domiciliarias con micromedición.

Arana calificó como “insólito” que se plantee una consulta previa cuando la obra está próxima a finalizar y pidió a las autoridades y demás actores involucrados buscar mecanismos que permitan garantizar la culminación del proyecto, respetando al mismo tiempo los derechos que legalmente correspondan a las comunidades.

El mandatario señaló que el acceso al agua potable constituye una necesidad para los habitantes de Las Piedras y pidió evitar nuevas demoras en la entrega de la infraestructura.

La obra hace parte de una estrategia departamental de inversión en agua potable y saneamiento básico, que, según la Gobernación, contempla recursos cercanos a $320.000 millones para 15 sistemas de acueducto y seis proyectos de alcantarillado, con una población beneficiaria superior a 200.000 bolivarenses.

Entre los proyectos mencionados se encuentran iniciativas en Las Piedras, Soplaviento, Margarita, Zambrano y Arroyohondo, además de proyectos regionales como La Línea.