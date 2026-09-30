Policía incautó 12 armas y capturó a 22 personas en Bolívar durante septiembre

La Policía Nacional reportó la incautación de 12 armas de fuego y la captura de 22 personas durante septiembre en diferentes municipios de Bolívar, como parte de los operativos para prevenir hechos violentos y combatir el porte ilegal de armas.

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De acuerdo con el balance del Departamento de Policía Bolívar, las 12 armas incautadas eran portadas o tenidas sin autorización. Los procedimientos se realizaron mediante patrullajes, registros a personas, controles en sectores priorizados y acciones investigativas.

En cuanto a las capturas, 20 personas fueron detenidas en flagrancia, mientras que las otras dos fueron capturadas en cumplimiento de órdenes judiciales por delitos relacionados con armas de fuego.

La Policía indicó que algunas de las armas incautadas serán sometidas a análisis técnicos y balísticos para establecer si pudieron estar relacionadas con homicidios, lesiones personales u otros hechos delictivos registrados en el departamento. Cualquier vínculo deberá ser determinado por las investigaciones judiciales correspondientes.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, señaló que retirar armas ilegales de las calles permite reducir factores de riesgo para la ciudadanía y anunció la continuidad de los controles en los sectores priorizados.

Las autoridades indicaron que las acciones estarán enfocadas en municipios y zonas donde los análisis de seguridad identifiquen mayores riesgos, con controles a personas y vehículos y verificación de antecedentes.