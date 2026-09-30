Condenan a más de 12 años de prisión a hombre que torturó a su pareja en Arjona

Un hombre de 30 años fue condenado a 12 años y 4 meses de prisión por los delitos de tentativa de feminicidio, secuestro y tortura, todos en circunstancias agravadas, luego de que la Fiscalía demostrara que sometió a su pareja sentimental a agresiones físicas y la mantuvo encerrada en una vivienda de Arjona, Bolívar.

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De acuerdo con la investigación adelantada por el CTI de la Fiscalía, los hechos ocurrieron entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, en una vivienda del barrio El Progreso. Durante ese periodo, el hoy condenado habría impedido que la mujer se comunicara con sus familiares, la mantuvo amarrada y la sometió a diferentes formas de violencia.

La Fiscalía señaló que el agresor quemaba la ropa de la víctima, la golpeaba con objetos contundentes y la agredía con elementos cortopunzantes. Además, habría intentado asfixiarla.

La situación fue descubierta por la madre del agresor, quien se percató de las condiciones en las que se encontraba la mujer y dio aviso a las autoridades. La víctima fue rescatada y trasladada a un centro asistencial, donde permaneció varios días bajo atención médica antes de recuperarse.

El procesado fue capturado por servidores del CTI el 4 de abril de 2024 en Arjona y quedó a disposición de las autoridades judiciales.

Durante el proceso, el hombre aceptó su responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, suscrito de manera libre y voluntaria y con asesoría de su abogado. Un juez de conocimiento avaló el acuerdo y emitió la condena de 12 años y 4 meses de prisión.

La sentencia se produjo tras la valoración de las pruebas recopiladas durante la investigación, que permitieron establecer las conductas por las que fue declarado responsable.