Dismorfia corporal: Riesgos previos al someterse a una cirugía estética

En Bogotá, 13 mujeres murieron entre 2023 y 2026 después de someterse a procedimientos estéticos, mientras que las autoridades recibieron más de 450 quejas relacionadas con este tipo de servicios. De estas, el 68 % estuvo relacionado con centros que operaban de manera ilegal.

Para el profesor Raúl Esteban Sastre Cifuentes, docente de Cirugía Plástica de la Universidad Nacional de Colombia y cirujano del Hospital Universitario Nacional, la seguridad empieza incluso antes de escoger qué procedimiento realizarse.

¿Por qué una persona decide modificar su cuerpo?

Para el especialista, no basta con conocer qué cambio físico busca una persona. También es importante entender por qué quiere hacerlo y qué espera conseguir después de la intervención.

Uno de los aspectos que los profesionales deben identificar es el trastorno dismórfico corporal (TDC), una condición en la que una persona mantiene una preocupación intensa y persistente por uno o varios aspectos de su apariencia que pueden ser poco perceptibles o incluso inexistentes para los demás.

Esta preocupación puede afectar la vida cotidiana y no debe confundirse con una inconformidad común con el aspecto físico.

Un artículo publicado en Acta Médica Colombiana en 2025 señala que la dismorfia corporal tiene múltiples causas. En ella pueden intervenir factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales. Las redes sociales y los medios de comunicación pueden influir, pero no explican por sí solos la aparición del trastorno.

También pueden intervenir factores emocionales, familiares, psicológicos y neurobiológicos. Por eso, los expertos advierten que no existe una única causa que explique la insatisfacción extrema con el cuerpo.

¿La dismorfia corporal significa que una persona no puede hacerse una cirugía?

No. Querer realizarse una cirugía estética no significa tener un trastorno mental. Tampoco toda inconformidad con el cuerpo corresponde a dismorfia corporal.

La alerta aparece cuando la preocupación por la apariencia se vuelve persistente y afecta significativamente la vida de una persona. En estos casos, una cirugía podría no solucionar el problema que originó la consulta.

“Los profesionales de cirugía plástica deberían reconocer las señales de alerta y realizar la remisión correspondiente antes de intervenir”, explica el profesor Sastre.

El especialista señala que la valoración debe de indagar qué espera que cambie en la vida de la persona después de la cirugía.

Cuando existe una condición que no ha sido identificada, modificar una característica física puede no resolver la preocupación que llevó a la persona a buscar el procedimiento.

Por eso, una decisión segura requiere una valoración integral y, cuando sea necesario, la participación de profesionales de salud mental.

¿Quién está autorizado para realizar una cirugía plástica?

La formación del profesional es otro de los puntos que debe revisar un paciente antes de someterse a una intervención.

En ambos casos se necesita preparación especializada. Según el profesor Sastre, un cirujano plástico requiere entre seis y siete años de formación como médico y otros cuatro o cinco años de residencia en cirugía plástica. En total, son más de diez años de formación.

Esta preparación resulta especialmente relevante frente a las irregularidades detectadas en la oferta de procedimientos estéticos en Bogotá.

Entre las denuncias recibidas por las autoridades aparecen títulos fraudulentos, mala praxis, medicamentos falsificados o vencidos, problemas de bioseguridad, publicidad engañosa, falta de consentimiento informado y abandono médico después de una intervención.

¿Cómo comprobar si el profesional está realmente capacitado?

En Colombia, los pacientes pueden consultar el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS), administrado por el Ministerio de Salud y Protección Social. Allí se puede buscar al profesional por su nombre completo o número de identificación y revisar la formación que aparece registrada.

En el caso de una cirugía plástica, debe estar registrada la especialidad correspondiente. Que una persona aparezca únicamente como médico general o médico estético no acredita la formación especializada como cirujano plástico.

La verificación es especialmente importante cuando una oferta promete resultados rápidos, precios muy bajos o procedimientos realizados fuera de instituciones habilitadas, no es suficiente con contenido publicado en redes sociales.

El profesor Sastre recomienda prestar atención a la forma en que se explica la intervención. El paciente debe saber con claridad qué procedimiento le realizarán, quién lo hará y bajo qué condiciones.

Esa información debe coincidir en documentos como la cotización, la historia clínica, las órdenes médicas y el consentimiento informado.

Una atención adecuada incluye la valoración previa del paciente, la identificación de posibles factores de riesgo, un procedimiento realizado bajo condiciones apropiadas y un seguimiento posterior.

También debe existir capacidad para atender de manera oportuna cualquier complicación que pueda presentarse.

Las cifras de Bogotá muestran que elegir una cirugía estética también implica verificar quién la realizará, dónde se hará, qué procedimiento se realizará y qué respaldo médico tendrá el paciente antes y después de entrar al quirófano.