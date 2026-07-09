Corte aplazó la discusión sobre si envía o no a la cárcel a Martha Peralta por el caso UNGRD

Imagen de referencia. Martha Peralta en el rueda de prensa del Pacto Historico (Colprensa) / Martillo de juez sobre texto explicativo del Habeas Corpues: Getty Images.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia no discutió este jueves 9 de julio el proyecto de la magistrada Cristina Lombana que busca definir la situación jurídica de la senadora Martha Peralta Epieyú, como inicialmente se había previsto.

Fuentes de la Corte precisaron que la decisión obedeció a que esta semana la defensa de la congresista radicó un documento con nuevas consideraciones que deberán ser estudiadas antes de que la Sala adopte una determinación. Con ello, desmintieron que el aplazamiento hubiera sido solicitado por el presidente de la Sala de Instrucción, el magistrado Francisco Farfán.

La senadora del Pacto Histórico es investigada dentro del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La Corte analiza su presunta participación en el direccionamiento de un contrato por cerca de $2.170 millones para la contratación de maquinaria amarilla y volquetas destinadas a obras de recuperación en Riohacha, La Guajira. La investigación también se sustenta en los señalamientos del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y de otros elementos de prueba recaudados por el alto tribunal.

Peralta ha rechazado las acusaciones y sostiene que siempre ha actuado con transparencia, mientras la Sala de Instrucción continúa evaluando el expediente antes de resolver si adopta o no una medida de aseguramiento en su contra.

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