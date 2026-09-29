La Unión Europea aborda su protocolo de respuesta a ataques híbridos como los atribuidos a Rusia. Foto: Getty Images. / Wong Yu Liang

Los ministros de Defensa de la Unión Europea (UE) empezaron a evaluar este lunes la posibilidad de crear un “Protocolo de Emergencia” comunitario para responder a las crecientes amenazas y ataques híbridos principalmente de Rusia, que según la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, no solapará competencias con la OTAN.

Kallas explicó en una rueda de prensa, al término de un Consejo de ministros de Defensa, que desde la UE quieren delinear qué medidas pueden tomar cuando se dé una “agresión por debajo de un ataque armado”, que es precisamente de lo que habla el artículo 42.7 de los Tratados, también llamado de defensa colectiva, según el cual en ese caso todos los Estados miembros tendrán que respaldar al que haya sido atacado.

Esa disposición jurídica de la UE sería el equivalente al artículo 5 del Tratado de Washington para la OTAN, piedra angular de la Alianza que establece que todos los miembros responderán a un ataque como si lo hubieran sufrido ellos mismos, mientras que el artículo 4 alude a una etapa anterior para entablar consultas cuando un aliado se ve amenazado.

En su reciente discurso sobre el estado de la Unión, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que Europa necesita “su propio manual de respuesta” a las amenazas híbridas, que a su juicio puede consistir en “su propio artículo 4” o bien un “Protocolo de Seguridad de Emergencia”.

Kallas, que hoy presentó por primera vez la iniciativa a los países, justificó la nueva propuesta teniendo en cuenta que no todos los Estados de la UE pertenecen a la vez a la OTAN y que necesitan “un mecanismo que proporcione un marco de coordinación para responder a los ataques en la ‘zona gris’” y complemente el artículo 42.7.

Insistió además en que esto sería complementario a la OTAN y que proporcionaría a la UE “una respuesta más firme ante los ataques híbridos de Rusia”.

“La presidenta de la Comisión presentó el Protocolo de Emergencia en su discurso sobre el Estado de la Unión, y ahora tenemos que trabajar con ello”, comentó Kallas, quien destacó que la de hoy fue “una discusión muy preliminar”.

Kallas dijo que no todos los ministros intervinieron sobre la iniciativa y que, por lo tanto, no sabe si cuenta con el respaldo de la mayoría “o no”.

“Muchos decían que necesitan saber de qué se trata para poder decidir si lo apoyan o no. Así que, básicamente, lo que tenemos que hacer es dar respuestas concretas a los Estados miembros y colaborar estrechamente con ellos en este asunto. No se trata de proponer algo con lo que posiblemente no estén de acuerdo. Pero aún es demasiado pronto para saberlo”, explicó.

“El Protocolo de Emergencia se centra más bien en qué herramientas pueden utilizarse en el momento de una agresión -que no sea una agresión armada- que se sitúe por debajo del umbral del artículo 5”, concluyó.

Ucrania

Kallas informó de que los Estados miembros han acordado la distribución de los 6.600 millones de euros para Ucrania del Mecanismo Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP) desbloqueados tras el cambio de gobierno en Hungría, y confirmó que 1.000 millones de ese montante se destinarán a adquisiciones militares conjuntas.

El grueso de los fondos serán reembolsos del material enviado por los países a Kiev, pero algunos de ellos ya han dicho que entregarán su parte íntegramente a Ucrania.

Kallas señaló igualmente que están debatiendo cómo dotar al FEAP de más fondos para Ucrania, país que aseguró también que se beneficiará de 20.000 millones de euros de los fondos restantes del programa de préstamos de la UE para compras militares conjuntas (SAFE).

Por lo que se refiere a la misión EUBAM de la UE de formación de soldados ucranianos, que también recibirá fondos de la partida del FEAP, Kallas afirmó que han acordado el primer paso de su revisión estratégica y que la prorrogarán otros dos años, además de preparar la creación de una célula de coordinación en Kiev.

En cambio, puso de relieve que hoy ningún país anunció nuevas contribuciones de defensa aérea para Ucrania, pese a que ella les había alentado a entregar urgentemente lo que tuvieran en sus arsenales para a continuación ser repuesto lo antes posible con fondos del préstamo a Kiev.

Sobre la breve reunión en los márgenes de la Asamblea General de la ONU del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y su homólogo alemán, Johann Wadephul, Kallas dijo que muestra que “Rusia realmente no está interesada por la paz en absoluto”.

Mar Rojo

Por lo que respecta a su petición de reforzar con más barcos la misión de la UE ‘Aspides’ dedicada a la escolta de navíos mercantes en el mar Rojo frente a los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen, Kallas dijo que “dos países han dado a entender hoy que podrían aportar buques adicionales”.

La ministra española de Defensa, Margarita Robles, recalcó hoy que España ya participa en la misión naval de la UE ‘Atalanta’ contra la piratería en el Índico y que no va a enviar buques a ‘Aspides’.