Foro ‘Centro Histórico, patrimonio que vuelve a brillar’ analizó retos del PEMP en Cartagena

El Centro Histórico de Cartagena fue escenario de una conversación colectiva sobre su pasado, presente y futuro.

En el marco del Mes del Patrimonio, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Planeación Distrital, realizó el foro ‘Centro Histórico, patrimonio que vuelve a brillar’, un espacio que reunió a expertos, académicos, representantes de diferentes sectores y ciudadanía para reflexionar sobre la importancia de este territorio y los retos que enfrenta en los próximos años.

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El encuentro se desarrolló este lunes 28 de septiembre en el Teatro Adolfo Mejía y permitió poner en diálogo distintas visiones sobre el papel que ha desempeñado el Centro Histórico en la construcción de la identidad cartagenera, los desafíos que enfrenta actualmente y las oportunidades que surgen con la aprobación del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), instrumento que orientará su conservación, gestión y sostenibilidad.

Durante la apertura del evento, el secretario de Planeación Distrital, Emilio Molina Barboza, resaltó que el Centro Histórico representa mucho más que un conjunto de edificaciones patrimoniales.

“Hablar del Centro Histórico es hablar de nuestra memoria y de una parte fundamental de lo que somos como ciudad. Este foro nos permitió escuchar diferentes voces y seguir construyendo una visión compartida sobre cómo proteger este patrimonio y garantizar que continúe siendo un territorio ordenado y sostenible para las futuras generaciones”, expresó.

Y añadió que recuperar el brillo del Centro Histórico ha sido una prioridad para la administración del alcalde Dumek Turbay. “Desde el primer mes de gobierno, comenzaron las acciones para transformar sus espacios, poner orden, mejorar la seguridad y devolverle a este lugar el protagonismo que merece”.

Un vistazo al pasado para entender el presente

El primer panel contó con la participación de Moisés Álvarez Marín, director del Archivo Histórico de Cartagena y del Museo Histórico de Cartagena; Ricardo Zabaleta Puello, docente investigador de la Umayor y miembro activo de Icofort-Icomos Colombia; y Jorge Dávila-Pestana, escritor, gestor cultural y miembro de la Academia de Historia de Cartagena.

Abordó la historia del Centro Histórico y su papel como motor de desarrollo de Cartagena. Los panelistas coincidieron en que la conservación del patrimonio no puede entenderse únicamente como la protección de edificios y monumentos, también debe incluir la preservación de las expresiones culturales y las dinámicas sociales que han dado forma a la ciudad a lo largo de los siglos.

Moisés Álvarez, director del Archivo Histórico de Cartagena y del Museo Histórico de Cartagena, manifestó: “La visión del Centro debe ir más allá de la arquitectura e incorporar también la memoria, las tradiciones y los demás valores patrimoniales que lo conforman. Fortalecer esa mirada integral es fundamental para consolidar al Centro Histórico como motor de desarrollo”.

Además, se destacó que el patrimonio constituye un activo estratégico para Cartagena y que su adecuada gestión resulta fundamental para fortalecer el turismo cultural y la apropiación ciudadana de los espacios históricos.

Los retos de un territorio emblemático

La segunda conversación estuvo a cargo de Leopoldo Villadiego, curador Urbano No. 1 de Cartagena, Myriam Solórzano Escobar, asesora de la División de Patrimonio Cultural del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y Nilda Meléndez, getsemanicense y gestora social.

Se centró en las dinámicas actuales del Centro Histórico y en los retos asociados a la convivencia entre la actividad turística, la residencialidad, la movilidad, el espacio público y la conservación patrimonial.

Durante este espacio se resaltó la necesidad de encontrar equilibrios que permitan preservar el valor histórico y cultural del territorio sin perder de vista las necesidades de quienes lo habitan, trabajan y desarrollan sus actividades cotidianas en este sector de la ciudad.

“Si un Centro Histórico no tiene dolientes, está destinado a desaparecer. Quien vive es quien cuida. Hay que apuntarle al empoderamiento de sus habitantes”, afirmó Nilda Meléndez Martínez, residente de Getsemaní y gestora social.

El PEMP y la visión de futuro

El tercer panel tuvo como panelistas a Emilio Molina Barboza, secretario de Planeación de la Alcaldía de Cartagena; Irvin Pérez Muñoz, gerente de Camacol Bolívar; Milton Pereira Blanco, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía de Cartagena; y Andrea Piña, presidenta de la Cámara de Comercio de Cartagena.

Estuvo dedicado al Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico y su zona de influencia, recientemente aprobado por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.

Los participantes coincidieron en que este instrumento representa una oportunidad histórica para Cartagena, al establecer reglas claras para la protección del patrimonio material, inmaterial y natural, fortalecer la vida de barrio, mejorar la habitabilidad y orientar las futuras intervenciones públicas y privadas bajo una visión integral del territorio.

Asimismo, se destacó que el PEMP permitirá articular la conservación patrimonial con temas como la movilidad, el espacio público, la sostenibilidad ambiental, la actividad económica y la protección de los residentes, consolidando una hoja de ruta para el desarrollo ordenado del Centro Histórico durante los próximos años.

“El Centro Histórico y su zona de influencia concentran cerca de 6.600 empresas, generando una parte importante del empleo de la ciudad. El PEMP se convierte en una herramienta fundamental para orientar ese desarrollo y fortalecer su seguimiento”, sostuvo Andrea Piña, presidenta de la CCC.

Un espacio para construir ciudad

Además de las intervenciones de los panelistas, el foro abrió un espacio para la participación de los asistentes, quienes compartieron reflexiones, inquietudes y propuestas sobre el presente y futuro del Centro Histórico.

La jornada permitió acercar a la ciudadanía al principal instrumento de planificación que orientará este sector de la ciudad y fortalecer el diálogo sobre la importancia de proteger uno de los patrimonios culturales más valiosos de Colombia y América Latina.