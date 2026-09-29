Avanzan trabajos programados de Aguas de Cartagena: 40% de la ciudad está sin servicio

Durante la primera jornada de la parada técnica, Aguas de Cartagena registra un avance del 20% en la ejecución de las 29 actividades programadas, que se desarrollan en diferentes puntos de la infraestructura de acueducto de la ciudad.

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Las intervenciones comprenden 13 obras de renovación y optimización y 15 actividades de mantenimiento, además de una obra principal de infraestructura. La programación responde a las necesidades identificadas en distintos componentes del sistema y busca mantener sus condiciones de operación y confiabilidad.

Para la ejecución de estos trabajos se cuenta con la participación de 180 personas, entre colaboradores de Aguas de Cartagena y trabajadores de 7 empresas contratistas.

Entre las principales intervenciones se encuentran trabajos de empalme, renovación de tuberías, mantenimiento de componentes del sistema y adecuaciones en puntos estratégicos de la infraestructura.

Los equipos técnicos mantienen el seguimiento permanente de las intervenciones, que continuarán hasta el 30 de septiembre, de acuerdo con los tiempos establecidos para cada frente de trabajo.

Los usuarios pueden consultar la información detallada de la parada técnica, los sectores incluidos y las actualizaciones sobre los trabajos en la página web www.acuacar.com y a través de las redes sociales oficiales de Aguas de Cartagena.