Gobernación de Bolívar alerta sobre portal fraudulento que ofrece trámites de pasaporte

La Gobernación de Bolívar alerta a los ciudadanos sobre la circulación de un portal web fraudulento que ofrece servicios relacionados con la expedición y renovación del pasaporte, con el propósito de evitar que los usuarios sean víctimas de posibles engaños.

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La dirección falsa es la siguiente: https://micancilleria.com/

La Administración Departamental hace un llamado especial a quienes necesiten realizar este trámite para que no ingresen datos personales, documentos ni información financiera en portales diferentes a los canales oficiales y verifiquen siempre que están utilizando la página autorizada por la Gobernación de Bolívar.

Los trámites de expedición y renovación de pasaportes en Bolívar deben realizarse exclusivamente a través de los canales oficiales dispuestos por la Gobernación. Los ciudadanos pueden consultar la información, requisitos y pasos para realizar el proceso directamente en el sitio web institucional:

https://www.bolivar.gov.co/web/seccion/atencion-al-ciudadano/pasaporte/

La Gobernación recomienda a los usuarios no dejarse llevar por anuncios, enlaces compartidos en redes sociales o páginas que utilicen nombres, logos o diseños similares a los de entidades oficiales. Antes de diligenciar cualquier formulario o efectuar un pago, es fundamental comprobar que se está navegando en un dominio oficial.

Asimismo, se invita a los ciudadanos a desconfiar de páginas que prometan agilizar el trámite, garantizar citas o gestionar el pasaporte a cambio de pagos adicionales.

La seguridad de la información personal es responsabilidad de todos. Por eso, la Gobernación de Bolívar reitera que la mejor manera de evitar estafas es realizar el trámite directamente en sus canales institucionales y no suministrar información a terceros.