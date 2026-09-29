Incautan 4.000 galones de combustible que serían de las ACSN en zona rural de Santa Marta. Foto: Cortesía

Tropas del Batallón de Alta Montaña No. 6 realizaron una operación en el sector de Buritaca, zona rural de Santa Marta, donde fueron encontrados varios recipientes utilizados para el almacenamiento de hidrocarburos.

En el procedimiento, los militares localizaron 18 isotanques con aproximadamente 4.000 galones de combustible, además de otros 40 recipientes que se encontraban vacíos.

Según la información entregada por las autoridades, el material estaría relacionado con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y sería utilizado dentro de su logística para actividades ilegales en esta zona del Magdalena.

El operativo representa una afectación a la capacidad de almacenamiento y abastecimiento de esta estructura armada. El combustible y los demás elementos encontrados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para adelantar los procedimientos de ley.

La acción hace parte de las operaciones que adelanta la Fuerza Pública contra las economías ilegales y las estructuras armadas que tienen presencia en el territorio.