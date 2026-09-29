Hija de Luz Mery Tristán reacciona a decisión de mantener feminicidio agravado contra Andres Ricci

CALI. Luz Mery Tristán, campeona en patinaje, quien murió este 5 de agosto en Cali. (Instagram Luz Mery Tristán). / Instagram Luz Mery Tristán

La familia de Luz Mery Tristán recibió con satisfacción la decisión del Tribunal Superior de Cali al mantener la condena por feminicidio agravado contra Andrés Gustavo Ricci García.

Valeria Valencia Tristán, hija de la excampeona mundial de patinaje, aseguró que, aunque pensaban que el proceso ya había terminado, para la familia lo fundamental era que se mantuviera esta decisión judicial.

“Al fin y al cabo lo más importante era el feminicidio agravado. Se dieron todas las pruebas de que fue así y quedó sin duda alguna, que se probó toda la violencia que ella vivió durante hace años”, dijo.

La modificación de la pena de 45 años y 9 meses, a 41 años y 5 meses se dio al excluir el delito de porte o tenencia de armas de fuego, debido a que Ricci contaba con el permiso correspondiente.

Valencia reconoció que volver a escuchar los detalles del caso y retomar el proceso judicial fue doloroso para la familia, que después de la condena de primera instancia esperaba haber cerrado esa etapa.

“Cada vez que pasa esto se remueven muchas cosas, es doloroso, pero nada, seguir intentando hacer lo que se pueda porque el nombre de mi mamá quede en alto porque era una mujer ejemplar y esa es la imagen que todo el mundo debería tener de ella”, añadió.

Finalmente, la hija de Tristán aprovechó la decisión para llamar la atención sobre los demás casos de feminicidio que ocurren en el país y pidió que estas reciban la misma atención independientemente de quién sea la victima:

“Espero que se le pueda dar esta misma atención a todos los casos, sin importar quién sea la persona, qué pasado haya tenido, que se pueda hacer justicia por todas las víctimas de feminicidio, así como se hizo justicia por mi mamá”.