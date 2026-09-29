Toros del Valle vuelve a la Liga de Baloncesto para defender el título

Toros del Valle ya tiene todo listo para regresar a la cancha y defender el título de la Liga de Baloncesto Profesional Colombiano. La temporada 2026-II reúne a ocho equipos y se disputará entre el 28 de septiembre y el 25 de noviembre, con partidos en Bogotá, Cali, Medellín, Cúcuta, Manizales y Villavicencio.

El Coliseo Evangelista Mora será nuevamente uno de los escenarios principales del campeonato y recibirá los partidos de Toros del Valle y Caribbean Storm. En esta edición también aparecen como sedes el Coliseo El Salitre y el Cayetano Cañizares de Bogotá, el Iván de Bedout de Medellín, el Toto Hernández de Cúcuta, el Coliseo Mayor Jorge Arango Uribe de Manizales y el Álvaro Mesa Amaya de Villavicencio.

La competencia tendrá cuatro etapas. Primero se disputará una fase eliminatoria dividida en dos conferencias de cuatro equipos, con partidos de ida y vuelta entre los integrantes de cada grupo.

Los primeros de cada conferencia avanzarán directamente a las semifinales, mientras que los equipos que terminen segundos y terceros deberán jugar el Play-In. Los cuartos de cada conferencia quedarán eliminados.

El Play-In tendrá dos series cruzadas y al mejor de cinco partidos. Los dos ganadores completarán los cuatro equipos semifinalistas, instancia que también se disputará al mejor de cinco.

La Gran Final tendrá un formato diferente: será al mejor de siete encuentros y el primer equipo que consiga cuatro victorias se quedará con el título.

Para afrontar esta nueva temporada, el equipo vallecaucano mantendrá jugadores que hicieron parte de la campaña anterior, entre ellos Samuel Mojica, Cristian Solís, Kevin Quiñones, Hayner Montaño, Duván Vargas, Miguel Ruiz, Martín Cabezas y Leonardo Salazar.

A ellos se suman cuatro incorporaciones. Darwin Blanco, escolta bogotano de 1,88 metros, llega después de haber jugado con Piratas de Bogotá, además de experiencias en Panamá y con la Selección Colombia.

También se incorpora Benito Santiago Jr., alero de 1,98 metros nacido en Salinas, Puerto Rico, con pasado en los Indios de Mayagüez y en el baloncesto universitario.

El panameño Justin Quintero llega para reforzar la posición de alero. Tiene 1,95 metros de estatura y experiencia en equipos de Panamá y México.

El último refuerzo anunciado es Roquez Johnson, poste estadounidense de 2,04 metros que viene de jugar en Lanús, de la Liga Argentina.

La Liga tuvo su primer partido con el duelo entre Paisas y Caribbean Storm en el Coliseo Iván de Bedout de Medellín.

El equipo local se quedó con la victoria 85-57 en un encuentro que tuvo a Johan Ríos como uno de sus jugadores destacados, con 10 puntos, 13 rebotes y una asistencia. La actividad entre ambos equipos continuará con un nuevo enfrentamiento en Medellín.

Toros del Valle, por su parte, tendrá su primer compromiso del calendario el viernes 2 de octubre frente a Caribbean Storm, como visitante, a las 6:30 de la tarde. Al día siguiente volverá a enfrentarlo, también como visitante, desde las 4:00 de la tarde.

Después, el conjunto vallecaucano regresará al Coliseo Evangelista Mora para enfrentar a Sabios y posteriormente afrontará sus duelos ante Paisas y Caribbean Storm, de acuerdo con el calendario anunciado para esta primera fase.

Toros del Valle inicia así el camino para intentar repetir el campeonato y volver a poner al baloncesto vallecaucano en lo más alto de la competencia nacional.