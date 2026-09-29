Iván Name apelará fallo del Consejo de Estado que declaró su “muerte política”

El equipo de exsenador Iván Name, de la Alianza Verde, compartió una carta de su puño y letra, en la que se informa que apelará el fallo del Consejo de Estado sobre su investidura.

“Los fallos judiciales se controvierten a través de los recursos que establece la ley, y así lo haré, apelando el fallo proferido en primera instancia por el Consejo de Estado sobre mi investidura como Senador”, dijo Name.

Esto, a propósito del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd), en el marco del cual el Consejo de Estado decretó la ‘muerte política’ del expresidente del Senado, Iván Name.

Por otro lado, se sostuvo en que no incurrió en conductas ilícitas: “los hechos y las conductas por las que me sindican no son ciertos”.

Y agregó: “La empresa criminal que saqueó los recursos de la UNGRD orientó su propósito a ocultar a sus verdaderos responsables y dimensiones, inculpándome con testigos y pruebas falsas, como prontamente se sabrá. Mi actuación fue siempre clara, pública y contundente en oposición al Gobierno anterior y sus reformas”.

Es de recordar que el caso está relacionado con los señalamientos sobre la presunta entrega de $3.000 millones al entonces presidente del Senado, Iván Name, con el propósito de favorecer la discusión y trámite de iniciativas impulsadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República.