Crisis golpea a cerca de 700 pescadores del centro del Huila por escasez de pescado en El Quimbo
Pescadores aseguran que pasaron de obtener $200.000 o $300.000 diarios a menos de $20.000.
Neiva
La preocupación también está relacionada con las condiciones climáticas y la falta de repoblamiento en la zona. Mientras los pescadores esperan conocer cómo evolucionará el clima y si llegará con mayor intensidad el fenómeno de La Niña, aseguran que las lluvias no han sido suficientes para mejorar las condiciones de los ríos y de la represa, que después de registrar niveles bajos nuevamente comenzó a subir.
Los pescadores artesanales del centro del Huila atraviesan una difícil situación económica debido a la disminución de la pesca en la represa de El Quimbo y aguas arriba. Según el gremio, el comportamiento del embalse genera incertidumbre, especialmente porque cuando aumenta su nivel, el pescado tiende a esconderse y dificulta la actividad de quienes dependen de ella.
Según Luis Carlos Gallego, pescador artesanal, afirmó que “de acuerdo con el secretario de la Federación de Pescadores, la organización agrupa a más de siete asociaciones en el centro del Huila y a más de 15 en todo el departamento. En municipios como Garzón y Gigante, se estima que cerca de 700 pescadores artesanales están afectados, mientras muchos han optado por abandonar temporalmente la actividad debido a la falta de capturas y a los bajos ingresos que actualmente genera la pesca”.
La situación económica evidencia la magnitud de la crisis. Antes, los pescadores podían obtener entre $200.000 y $300.000 diarios por la comercialización del pescado, pero actualmente aseguran que no alcanzan ni los $20.000. Por ello, solicitan al Gobierno Nacional la presencia del nuevo director de la UNAD en el centro del Huila y participación en los proyectos de jaulones que se contemplan para la represa.
José Lisardo Moreno Ramírez
Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...