Crisis golpea a cerca de 700 pescadores del centro del Huila por escasez de pescado en El Quimbo

Neiva

La preocupación también está relacionada con las condiciones climáticas y la falta de repoblamiento en la zona. Mientras los pescadores esperan conocer cómo evolucionará el clima y si llegará con mayor intensidad el fenómeno de La Niña, aseguran que las lluvias no han sido suficientes para mejorar las condiciones de los ríos y de la represa, que después de registrar niveles bajos nuevamente comenzó a subir.

Los pescadores artesanales del centro del Huila atraviesan una difícil situación económica debido a la disminución de la pesca en la represa de El Quimbo y aguas arriba. Según el gremio, el comportamiento del embalse genera incertidumbre, especialmente porque cuando aumenta su nivel, el pescado tiende a esconderse y dificulta la actividad de quienes dependen de ella.

Según Luis Carlos Gallego, pescador artesanal, afirmó que “de acuerdo con el secretario de la Federación de Pescadores, la organización agrupa a más de siete asociaciones en el centro del Huila y a más de 15 en todo el departamento. En municipios como Garzón y Gigante, se estima que cerca de 700 pescadores artesanales están afectados, mientras muchos han optado por abandonar temporalmente la actividad debido a la falta de capturas y a los bajos ingresos que actualmente genera la pesca”.

La situación económica evidencia la magnitud de la crisis. Antes, los pescadores podían obtener entre $200.000 y $300.000 diarios por la comercialización del pescado, pero actualmente aseguran que no alcanzan ni los $20.000. Por ello, solicitan al Gobierno Nacional la presencia del nuevo director de la UNAD en el centro del Huila y participación en los proyectos de jaulones que se contemplan para la represa.