Alertan llegada de más de 100 habitantes de calle a Neiva, procedentes de varias ciudades del país

Neiva

Durante los últimos dos meses se ha evidenciado un incremento en la llegada de personas en condición de calle a la ciudad de Neiva. Según el seguimiento realizado, serían cerca de 100 los nuevos habitantes de calle que han llegado a diferentes sectores de la capital huilense. Según información recibida, algunas de estas personas estarían siendo trasladadas desde otras ciudades.

Varios de los habitantes de calle han manifestado que provienen principalmente de Pereira, Armenia y otros municipios del Eje Cafetero. La situación se ha hecho más visible en diferentes avenidas y sectores de Neiva, especialmente en inmediaciones de la Circunvalar, el barrio Bogotá y la carrera 15. Según las autoridades, antes del terremoto ya se había identificado la llegada de algunas personas, pero posteriormente este fenómeno natural habría incrementado el flujo.

Carlos Andrés Garcés, quien atiende a esta población, afirmó que “uno de los principales motivos de preocupación está relacionado con la seguridad, debido al aumento de riñas y casos de personas heridas con armas blancas que han llegado a hospitales y clínicas durante los últimos 20 días. La población estaría conformada principalmente por personas entre los 18 y 35 años, y en su mayoría no supera los 30 años”.

Frente a esta problemática, se asegura que se les ofrece la posibilidad de ingresar a un hogar para iniciar procesos de atención y resocialización. Dentro de estos programas también se les plantea la alternativa de regresar a sus lugares de origen, aunque la decisión es completamente voluntaria.