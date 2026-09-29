Hallan depósito clandestino con explosivos para usar drones en zona rural de Teruel, Huila

Neiva

Un depósito clandestino con material explosivo fue encontrado en la vereda Estambul, zona rural de Teruel, Huila. El hallazgo se produjo durante un operativo del Ejército y el CTI de la Fiscalía, luego de labores de inteligencia y de información entregada por la comunidad.

En el sitio fueron encontrados y destruidos 36 granadas de 60 milímetros de fabricación artesanal, adaptadas para ser utilizadas mediante sistemas aéreos no tripulados (UAS), además de 12 detonadores eléctricos, 36 octavos de pentolita, 36 espoletas y 107 metros de cordón detonante. Todo el material fue destruido de manera controlada.

Según información de inteligencia, el depósito pertenecería al GAO-r Bloque Central Isaías Pardo, Estructura Ismael Ruiz. Los elementos estaban ocultos entre una canasta y costales, dentro de un zanjón conectado con una alcantarilla, una ubicación que dificultaba su localización.

El comandante (e) de la Novena Brigada, Jhon Carlos Agudelo Acuña, señaló que continuarán los operativos en la zona y el trabajo con las comunidades. “Continuaremos fortaleciendo las operaciones de control territorial y el trabajo con las comunidades para contrarrestar y neutralizar las amenazas y proteger a nuestra población huilense”, afirmó.