Congreso Andesco 2026 cerró con llamado a la unión y a fortalecer servicios públicos: balance

Colombia

Del 23 al 25 de septiembre se llevó a cabo uno los espacios de diálogo más importantes para Colombia: la edición número 28 del Congreso Andesco 2026.

Con más de 4.000 asistentes, más de 700 personas conectadas y más de 90 conferencias y espacios académicos, el foro abrió la puerta a conversaciones sobre seguridad energética e hídrica, inversión, regulación, sostenibilidad, transformación digital, resiliencia de la infraestructura y confianza.

Autoridades nacionales, organismos multilaterales, representantes internacionales, empresas, reguladores, académicos y expertos participaron en una agenda centrada en las decisiones que deberá tomar Colombia para garantizar servicios públicos sostenibles, resilientes y capaces de responder a las nuevas necesidades del país.

Importancia de la transformación de los servicios públicos a espacios digitales

La última jornada puso un énfasis especial en la transformación tecnológica y en las condiciones necesarias para que la digitalización se traduzca en mejores servicios.

Felipe Díaz, director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), señaló que el terremoto del 10 de agosto evidenció la interdependencia entre la conectividad y otros servicios esenciales: una vez agotadas las baterías de respaldo, llegaron a registrarse 5.800 estaciones indisponibles y el 75 % de estas afectaciones estuvo asociado al suministro de energía eléctrica.

“Colombia tiene un problema de redundancia y de resiliencia en su infraestructura de comunicaciones”, afirmó Díaz. La CRC también advirtió sobre la concentración existente en parte de la infraestructura mayorista y señaló que una falla en la red troncal podría comprometer la conectividad de cerca de 450 municipios. El mensaje fue claro: digitalizar no basta si las redes, la energía y los sistemas que soportan los servicios no tienen capacidad para resistir eventos extremos y recuperarse rápidamente.

Adaptar el mercado

Reguladores, autoridades y empresas coincidieron en la necesidad de adaptar las reglas a mercados que evolucionan mucho más rápido que los marcos tradicionales.

Gabriel Jurado, director de la Cámara TIC y TV de Andesco, sostuvo que esa transformación exige superar una visión fragmentada: “Ya no estamos funcionando como feudos independientes. Estamos en un feudo único llamado el ecosistema digital”.

Desde la CRC, Díaz explicó que la entidad trabaja con apoyo internacional en un modelo de regulación basada en riesgos, progresiva, gradual y escalable. La Superintendencia de Industria y Comercio también planteó fortalecer una lógica preventiva. “No queremos que nos vean como una autoridad eminentemente sancionatoria, sino como una autoridad preventiva”, señaló Rocío Bonilla, superintendente delegada para la Protección del Consumidor.

La agenda incluyó además las perspectivas del Gobierno, el DNP, el Ministerio TIC y actores empresariales sobre inversión, conectividad y las condiciones necesarias para seguir cerrando brechas y acompañar la transformación del ecosistema digital.

Ciberseguridad, conectividad y nuevas inversiones, temas clave

La aceleración tecnológica también puso sobre la mesa los riesgos para las infraestructuras críticas.

Raffaele Marchetti presentó la perspectiva europea e italiana sobre un desarrollo digital centrado en las personas y planteó que Colombia avance hacia una estrategia nacional unificada de ciberseguridad, acompañada de capacidades institucionales, formación y cooperación internacional.

“La ciberseguridad no es un costo, es la inversión que garantiza la continuidad operativa del Estado para que los servicios públicos nunca se detengan”, afirmó. Marchetti advirtió además que el desarrollo de la inteligencia artificial está aumentando la escala y sofisticación de las amenazas y llamó a pensar no solamente en las vulnerabilidades actuales, sino en las que acompañarán el crecimiento futuro de los sistemas digitales.

La discusión también se concentró en las inversiones que requerirá Colombia. Andesco planteó completar las brechas de conectividad y crear condiciones para atraer proyectos de centros de datos, acompañados de la capacidad energética que requieren. “El tema de conectividad no es la brecha digital, sino la brecha de pobreza que se abre cuando la gente no está conectada”, afirmó Jurado.

Tecnología que llegue hasta el usuario

Durante los paneles de innovación, representantes empresariales coincidieron en que Colombia ha avanzado en la digitalización de sistemas centrales y redes, pero todavía

existen brechas en la integración de la información y en la relación entre las empresas y sus usuarios.

Interoperabilidad, medición inteligente, analítica de datos e inteligencia artificial fueron señaladas como herramientas para mejorar la eficiencia, reducir costos, anticipar necesidades y convertir la información operativa en mejores decisiones. Una de las intervenciones resumió la urgencia de este proceso: “De una empresa que no se digitalice, el costo es no hacerlo. Es que ya estamos tarde”.

El reto planteado fue evitar que las nuevas tecnologías continúen funcionando como sistemas aislados y lograr que sus beneficios lleguen efectivamente a los ciudadanos.

Inversión y estabilidad, retos que atravesaron los tres días

Aunque la jornada final tuvo un fuerte componente tecnológico, las conversaciones mantuvieron varios de los asuntos que marcaron todo el Congreso.

Autoridades, empresas, organismos multilaterales y representantes del Legislativo abordaron la necesidad de asegurar nuevas inversiones para responder al crecimiento de la demanda, fortalecer la seguridad energética e hídrica, modernizar infraestructura y preservar la sostenibilidad financiera de la prestación.

El diálogo legislativo retomó esa discusión desde la tensión entre tarifas, inversión, deudas del sistema y garantía de abastecimiento, con propuestas para acelerar proyectos, revisar procedimientos y fortalecer la seguridad jurídica.

Más allá de las diferentes posiciones, volvió a aparecer un reto transversal: garantizar servicios asequibles para los usuarios sin comprometer la capacidad de inversión necesaria para asegurar su continuidad y calidad.

Servicios públicos y sostenibilidad deben ser aliados

La jornada abrió además una reflexión sobre el modelo de prestación construido a partir de la Constitución de 1991. Juristas y expertos analizaron el papel del Estado, la participación empresarial, la regulación, las tarifas y los mecanismos de solidaridad y subsidios, así como los elementos que deben preservarse o evolucionar frente a las nuevas realidades tecnológicas, ambientales, sociales y económicas.

El Congreso cerró también con la edición 21 del Premio Andesco a la Sostenibilidad, que recibió 435 prácticas de 185 organizaciones, de las cuales 52 llegaron a la etapa final, con auditoría de Crowe. Los reconocimientos destacaron iniciativas en sostenibilidad ambiental, impacto social, innovación y gestión responsable.

Un llamado a la unión

En la clausura del 28 Congreso Andesco, Camilo Sánchez, presidente del gremio, recogió los principales mensajes de tres días de conversaciones y reivindicó el papel que cumplen las empresas de servicios públicos en el desarrollo y en la calidad de vida de los colombianos.

“Que nosotros no somos depredadores, somos los constructores de seguridad en el país, que ayudamos a unificar a los colombianos, que les mejoramos el nivel de vida”, afirmó Sánchez.

El presidente de Andesco insistió en que la discusión sobre servicios públicos trasciende la infraestructura y los balances empresariales y tiene una dimensión directamente social. “Tener servicios públicos no es riqueza, pero no tenerlos sí es pobreza”, señaló.

Después de tres jornadas en las que se discutieron los riesgos de El Niño, seguridad energética e hídrica, regulación, inversión, transformación digital, ciberseguridad, inteligencia artificial, economía circular y sostenibilidad, Sánchez hizo un llamado a que las diferencias no impidan avanzar sobre los retos que comparte el país.

“Tenemos que unirnos, no podemos seguir divididos”, aseguró. Y cerró el encuentro con un mensaje que resumió el propósito que Andesco buscó imprimirle a esta edición del Congreso:“Aquí estamos construyendo paz, aquí estamos construyendo futuro y aquí estamos construyendo unidad”.

Con ese llamado concluyó el 28 Congreso Andesco, dejando sobre la mesa no solamente los desafíos inmediatos de los servicios públicos y las comunicaciones, sino la necesidad de construir acuerdos de largo plazo que permitan sostener la inversión, fortalecer la confianza y garantizar que estos servicios continúen siendo una herramienta para mejorar la calidad de vida de los colombianos.