Director de la UNP pidió disculpas al Centro Democrático por comentarios ofensivos en campaña

¿Quién es Didier Blanco? Perfil del nuevo director de la UNP de Abelardo de la Espriella

Este martes, 29 de septiembre, en medio de la presentación del presupuesto de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en la Comisión Segunda de la Cámara, el director de la entidad, Didier Blanco, sorprendió a la bancada del Centro Democrático tras ofrecerles disulpas por los comentarios en campaña.

“Quiero pedir disculpas al Centro Democrático por las afirmaciones que hice en campaña (…) No es mi postura personal, no es mi postura profesional, ni siquiera ideológica”, dijo.

Por ejemplo, Blanco llegó a decir: “salieron fresas los del Centro Democrático; dizque ‘no nos ataquen’, va a tocar no decirles nada, porque con lo tibios u badulaques que se volvieron, terminan votando por Cepeda. y no es chiste. Periodicazo por tibios”, escribió en marzo de 2026.

Apropósito, en el Congreso, Blanco también aseguró que sus comentarios “obedecieron a temas de campaña (...) tengo clarísimo el ser humano que soy y también la dignidad que represento en la unidad de protección. Pido mil disculpas a quien se hubiera podido sentir ofendido con los comentarios”.

Por otro lado, desde la comisión Blanco también aseguró que algunos excongresistas y exfuncionarios del gobierno Petro “se llevaron los vehículos” de los esquemas de protección de la entidad y “no los han entregado”.