Capturan en Tibú a presunto responsable del reclutamiento y asesinato de la niña Mónica Beltrán. Ejército

Un operativo conjunto de la Fuerza Pública permitió la captura en Tibú, Norte de Santander, de alias ‘Pollo’, señalado como cabecilla de una comisión de la disidencia de las Farc y quien, de acuerdo con la información entregada por el Gobierno Nacional, estaría relacionado con el asesinato de Mónica Liseth Beltrán, la niña de 13 años que fue reclutada por la fuerza en este municipio.

La menor fue sacada de su vivienda el pasado 2 de abril por hombres armados, en hechos ocurridos en el sector Villas del Río, zona rural de Tibú.

Desde entonces, su padre, Ramón Darío Beltrán, pidió públicamente que respetaran la vida de su hija y permitieran su regreso.

Cinco meses después, el 20 de septiembre, la familia recibió la confirmación de que Mónica había sido asesinada. Una de las versiones conocidas indica que la menor habría intentado escapar de la estructura armada junto con otros adolescentes.

La captura de alias ‘Pollo’ se produjo en el barrio Villa Paz, durante un procedimiento en el que participaron el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional.

Según el Gobierno, el hombre figuraba además en el cartel de los más buscados. Durante la operación fue incautada una pistola y 12 cartuchos.