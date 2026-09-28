Gremio de ciclistas rechaza accidente que dejó tres deportistas lesionados en Cúcuta

Cúcuta.

El grave accidente vial registrado este fin de semana en Cúcuta, en el que se vio involucrado el secretario de Seguridad de la ciudad y que dejó tres ciclistas lesionados, generó rechazo entre integrantes del gremio deportivo local, quienes piden mayores garantías para quienes salen a practicar este deporte en las vías de la región.

En diálogo con Caracol Radio, el exciclista profesional Álvaro Lozano calificó lo ocurrido como una situación dolorosa e inaceptable y cuestionó que una persona que ocupa un cargo público esté involucrada en un hecho de estas características.

“Para nosotros es muy normal que todos los domingos los ciclistas pongamos la cuota. Es triste porque una persona que tiene que dar ejemplo y verlo comportarse así, siendo un empleado público, es vergonzoso”, señaló.

Lozano también advirtió que uno de los principales riesgos para los ciclistas está relacionado con conductores que, al parecer, se movilizan bajo los efectos del alcohol. Según explicó, esta situación se presenta de manera recurrente en sectores como la recta de Corozal, donde pidió reforzar los controles de tránsito y las pruebas de alcoholemia.

“Uno se cuida y sale a hacer ejercicio para estar en forma, pero sale un borracho y acaba con uno. Todos los domingos es normal: cuando no es una moto, es un carro, todos borrachos. No podemos seguir teniendo este tipo de accidentes por irresponsabilidad al volante”, manifestó.

El exciclista también se refirió a las condiciones de seguridad para quienes se movilizan en bicicleta y aseguró que la distancia mínima que deben mantener los vehículos al adelantar a un ciclista no siempre es respetada.

“La verdad no tenemos garantías. La ley dice que el carro debe pasar a metro y medio retirado, pero no se cumple; me ha pasado que los carros pasan a 10 centímetros del volante estando la vía sola. Estamos desprotegidos: nuestro cuerpo es nuestra carrocería y es el que recibe el impacto”, afirmó.

Frente a las versiones que han circulado en redes sociales sobre el accidente, el gremio pidió que se esclarezcan los hechos y que, si se establecen responsabilidades, se apliquen las sanciones correspondientes sin distinción por el cargo o la institución a la que pertenezca la persona involucrada.

“No hay nada que tapar con un dedo; la realidad es que esa persona necesita recibir su castigo, su multa y responder. El llamado es para que las leyes se cumplan como tienen que cumplirse”, agregó Lozano.

Mientras dos de los tres ciclistas lesionados permanecen bajo observación médica y a la espera de procedimientos quirúrgicos, las autoridades avanzan en la investigación para establecer cómo ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades a que haya lugar.