Primera investigación académica en Colombia sobre legado de Totó la Momposina

Con gran éxito fue presentado en diferentes ciudades del país el libro “Cantando el Caribe colombiano: tradición y creación en la música de Totó la Momposina”, publicado por la Universidad Tecnológica de Bolívar con el apoyo de la Universidad de Antioquia y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

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Los autores Federico Ochoa Escobar, Juan Sebastián Ochoa Escobar y Carolina Santamaría-Delgado realizaron un recorrido por Bogotá, Medellín, Cartagena y Mompox, presentando el libro resultado del proyecto de investigación “La obra musical de Totó la Momposina en la construcción histórica de las músicas tradicionales del Caribe Colombiano” el cuál buscaba destacar cómo la maestra Sonia Bazanta Vides (Totó) contribuyó a la formación de una identidad cultural nacional y caribeña alrededor de estos sonidos.

Juan Sebastián Ochoa argumenta el inicio de esta investigación por la relación que siempre encontraban con otros artistas “llevamos mucho tiempo en la investigación musical y en todas, siempre, aparecía Totó, pero no encontrábamos un solo documento de investigación académico que analizara su obra y su trayectoria”.

Por eso, el equipo de investigadores realizó durante 2 años y medio un análisis de la producción artística y documental de la cantante mediante la revisión de grabaciones, discografía, estudio de partituras, consulta de archivos históricos, entrevistas, testimonios y análisis del Fondo Totó la Momposina.

“Totó es mucho más importante de lo que uno se podía imaginar, viajó por más de 65 países, en un año podía hacer más de 150 conciertos y los premios que ganó son impresionantes, y siempre nos contaban todos los músicos que entrevistamos que no había escenario del mundo en el que no se robara el corazón de todo el público”, cuenta Federico Ochoa como anécdota en medio de la investigación.

Además de la publicación del libro, la investigación cuenta con varios productos como la grabación de dos canciones nuevas con el grupo Los Tambores de Totó-El Legado, dos artículos académicos, un afiche que muestra las fuentes de inspiración de la artista para seleccionar su repertorio, un pódcast y un libro de partituras realizado con el fin de dejar una documentación de 18 piezas del repertorio de Totó la Momposina y sus Tambores, lo cual facilita que otras agrupaciones o ensambles puedan realizar el montaje orquestal que hasta el momento no había sido posible por ausencia de partituras.

El libro publicado bajo el sello de la Editorial UTB constituye el estudio más completo realizados hasta la fecha sobre el legado musical y cultural de la artista.

Sobre los autores

Federico Ochoa es Ph.D. en Artes de la Universidad de Antioquia, magíster en Antropología, Maestro en Música con énfasis en Saxofón y profesor de la Universidad Tecnológica de Bolívar.

Juan Sebastián Ochoa es Maestro en Música con énfasis en Ingeniería de Sonido, magíster en Estudios Culturales y doctor en Ciencias Sociales y Humanas de la Pontificia Universidad Javeriana.

Carolina Santamaría es Maestra en Música de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster y PhD en Etnomusicología de la Universidad de Pittsburgh, con certificados en Estudios Culturales y Estudios Latinoamericanos y profesora de la Universidad de Antioquia.