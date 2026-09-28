Prográmese con lo mejor del deporte de la semana: Liga Colombiana, Nations League y más

Prográmese con lo mejor del deporte el fin de semana: Liga Colombiana, Nations League y más (Photo by Andres Rot/Getty Images) / Andres Rot

Se acerca un nuevo fin de semana lleno de deporte internacional. Por parte de Colombia, el campeonato nacional tendrá partidos de jornadas pendientes correspondientes a fechas anteriores. Atlético Nacional enfrentará al Junior de Barranquilla por la fecha 3 del campeonato, mientras que Millonarios visitará al Deportivo Independiente Medellín por la jornada 4.

En el caso del fútbol mundial, se jugará la tercera fecha de la UEFA Nations League con partidos estelares como Francia contra Italia y Dinamarca frente a Portugal. Por parte fuera del fútbol europeo. La Selección Argentina recibirá a Bolivia en un amistoso internacional.

Agenda deportiva de la semana

Martes 29 de septiembre

Republica Checa vs Inglaterra / Fecha 3 UEFA Nations League / 1:45 PM

Independiente Medellín vs Millonarios / Fecha 4 Liga Colombiana 2026-ll / 8:05 PM

Miércoles 30 de septiembre

Argentina vs Bolivia / Amistoso Internacional / 7:00PM

Atlético Nacional vs Junior de Barranquilla / Fecha 3 Liga Colombiana / 8:00 PM

Jueves 1 de octubre

Grecia vs Países bajos / Fecha 3 UEFA Nations League / 1:45 PM

Dinamarca vs Portugal / Fecha 3 UEFA Nations League / 1:45 PM

Viernes 2 de octubre