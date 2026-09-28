Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

28 sep 2026 Actualizado 22:38

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Deportes

Prográmese con lo mejor del deporte de la semana: Liga Colombiana, Nations League y más

Vea acá lo mejor de la programación deportiva.

Prográmese con lo mejor del deporte el fin de semana: Liga Colombiana, Nations League y más (Photo by Andres Rot/Getty Images)

Prográmese con lo mejor del deporte el fin de semana: Liga Colombiana, Nations League y más (Photo by Andres Rot/Getty Images) / Andres Rot

Prográmese con lo mejor del deporte el fin de semana: Liga Colombiana, Nations League y más (Photo by Andres Rot/Getty Images)
Añadir Caracol Radio en Google

Se acerca un nuevo fin de semana lleno de deporte internacional. Por parte de Colombia, el campeonato nacional tendrá partidos de jornadas pendientes correspondientes a fechas anteriores. Atlético Nacional enfrentará al Junior de Barranquilla por la fecha 3 del campeonato, mientras que Millonarios visitará al Deportivo Independiente Medellín por la jornada 4.

En el caso del fútbol mundial, se jugará la tercera fecha de la UEFA Nations League con partidos estelares como Francia contra Italia y Dinamarca frente a Portugal. Por parte fuera del fútbol europeo. La Selección Argentina recibirá a Bolivia en un amistoso internacional.

Agenda deportiva de la semana

Martes 29 de septiembre

  • Republica Checa vs Inglaterra / Fecha 3 UEFA Nations League / 1:45 PM
  • Independiente Medellín vs Millonarios / Fecha 4 Liga Colombiana 2026-ll / 8:05 PM

Miércoles 30 de septiembre

  • Argentina vs Bolivia / Amistoso Internacional / 7:00PM
  • Atlético Nacional vs Junior de Barranquilla / Fecha 3 Liga Colombiana / 8:00 PM

Jueves 1 de octubre

  • Grecia vs Países bajos / Fecha 3 UEFA Nations League / 1:45 PM
  • Dinamarca vs Portugal / Fecha 3 UEFA Nations League / 1:45 PM

Viernes 2 de octubre

  • Francia vs Italia / Fecha 3 UEFA Nations League / 1:45 PM

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado