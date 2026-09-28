Capturan a dos hombres con diez cartuchos para escopeta en la vía San Onofre-Cartagena

Dos hombres fueron capturados por la Policía en la vía San Onofre-Cartagena, luego de ser sorprendidos con diez cartuchos para escopeta durante un procedimiento de control realizado en el kilómetro 62 de la Ruta 9005.

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De acuerdo con el reporte de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar, los uniformados detuvieron una motocicleta de servicio particular en la que se movilizaban los dos jóvenes, uno como conductor y otro como acompañante.

Durante el registro, al conductor, de 25 años, le encontraron en un bolso cuatro cartuchos calibre 16, marca Indumil. Al acompañante, de 20 años, le fueron hallados seis cartuchos calibre 20, que llevaba en el bolsillo de su pantaloneta.

Ante el hallazgo de la munición, los dos hombres fueron capturados por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

En total, las autoridades incautaron diez cartuchos: cuatro calibre 16 y seis calibre 20.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, señaló que los controles en las carreteras buscan prevenir hechos que puedan afectar la seguridad de quienes transitan por los principales corredores viales del departamento.

Los capturados y la munición quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que continuará con el proceso judicial y será la encargada de determinar la situación jurídica de los detenidos.