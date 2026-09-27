Don Albeiro perdió su casa por el terremoto y recibirá vivienda nueva junto a familias de Ulloa

La casa de don Albeiro Gonzales se desplazó 20 centímetros durante el terremoto del 10 de agosto y tuvo que ser evacuada. Ahora, él y otras familias del barrio Buenos Aires, en Ulloa, norte del Valle, recibirán viviendas nuevas tras perder sus hogares por los daños estructurales.

“Fue muy impresionante para mi familia, ellos pensaban que todo se iba a caer porque las casas comenzaron a abrirse del andén hacia la parte de abajo, todas se desplazaron 20 centímetros de la calle principal”, relató Gonzales.

El hombre contó que la vivienda representaba los ahorros de 37 años de trabajo y que la pérdida afectó directamente a su familia.

“Ahí estaba el hogar, los ahorros de toda la vida. Por otro lado, uno le da gracias a Dios de que uno está vivo, que es lo más importante. Pero es un sacrificio de 37 años para uno hacerse una vivienda, porque en Colombia no es fácil”, dijo.

En el barrio Buenos Aires serán reubicadas 11 familias. En total, en Ulloa se entregarán 20 viviendas nuevas para hogares que requieren reubicación tras la emergencia.

Durante la atención a las familias afectadas, también fueron entregados 151 kits de materiales para la reconstrucción de viviendas y se anunciaron 45 viviendas nuevas para hogares afectados por la emergencia.